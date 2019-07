AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Uzuncaburç'u gezdi

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Silifke ilçesinde bulunan tarihi Uzuncaburç'u gezerek, incelemelerde bulundu.

Yılmaz, beraberindeki Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altınok, AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mustafa Çetin ve MHP Silifke İlçe Başkanı Levent Nogay ve partililerle Uzuncaburç Delikılıç Mesire ve Piknik Alanı'nda düzenlenen etkinliğe katıldı.

Etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelen ve at binen Yılmaz, daha sonra tarihi Uzuncaburç'u gezip, inceleme yaptı.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, birçok tarihi değeri barındıran Uzuncaburç'un Doğu Akdeniz'in Efes'i olduğunu söyledi.

Uzuncaburç'a da yatırımların devam edeceğini ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu kentte yaşayan her bir vatandaşımızın sorunu bizim sorunumuz, onların derdi bizim derdimiz. Bunların çözümüne yönelik her türlü gayreti hep birlikte sonuna kadar göstereceğiz. Silifkemizin gelişmesi, refahı ve sorunların giderilmesi yönünde çok yoğun bir çaba sarf edeceğiz. Biz de milletvekilleri olarak elimizden gelen her türlü desteği Silifkemize vermeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA