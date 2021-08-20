AK Parti Mersin milletvekili Hacı Özkan, Anamur'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Mersin milletvekili Hacı Özkan, Anamur ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Mersin milletvekili Hacı Özkan, Anamur ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Özkan, kentteki ziyaretleri kapsamında Anamur Kaymakamı Aydın Memük'ü ziyaret ederek görevinde başarı diledi.

Daha sonra Anamur Ticaret ve Sanayi Odasına geçen Özkan, ardından Evciler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Özkan'a ziyaretlerinde Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç'ta eşlik etti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat