AK Parti Mersin milletvekili Hacı Özkan, Anamur'da ziyaretlerde bulundu
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AK Parti Mersin milletvekili Hacı Özkan, Anamur'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Mersin milletvekili Hacı Özkan, Anamur'da ziyaretlerde bulundu
Anadolu Ajansı / İbrahim Polat - Haberler | Güncel

AK Parti Mersin milletvekili Hacı Özkan, Anamur ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Mersin milletvekili Hacı Özkan, Anamur ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Özkan, kentteki ziyaretleri kapsamında Anamur Kaymakamı Aydın Memük'ü ziyaret ederek görevinde başarı diledi.

Daha sonra Anamur Ticaret ve Sanayi Odasına geçen Özkan, ardından Evciler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Özkan'a ziyaretlerinde Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç'ta eşlik etti.???????

AK Parti Mersin milletvekili Hacı Özkan, Anamur'da ziyaretlerde bulundu
AK Parti Mersin milletvekili Hacı Özkan, Anamur'da ziyaretlerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

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