AK Parti Menteşe Muhtarları ile Bir Araya Geldi

AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Menteşe Öğretmenevinde Menteşe ilçesindeki mahalle muhtarları ile Şubat ayında meclise gelmesi beklenen uyum yasaları çerçevesinde yerel yönetimler yasa tasarısı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

İl Başkanı Kadem Mete, Menteşe İlçe Başkanı Tamer Topal ve bazı kurum müdürlerinin de katıldığı toplantıda konuşan Milletvekili Öztürk, "Muhtarlarımızın yaşadığı sorunlarla ilgili ne yapabiliriz diyerek bugün burada sizlerle bir araya geldik. Bildiğiniz üzere Mart ayına kadar yerel yönetimlerle ilgili kanun değişikliği uyum yasaları çerçevesinde muhtarları da ilgilendiren yasa tasarısı Şubat ayında meclise gelecek. En son Cumhurbaşkanımız son toplantısında müjdeleri vermişti. İhtiyaç olan yerlerdeki muhtarlıklarımız için kaymakamlara talimat verdi. İnşallah sizlere yeni muhtar binalarını yapma noktasında sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Sizler hem demokrasinin hem de Muğla'nın en temel taşlarısınız. Bürokratlarımızın bugün orda olmasını şans bilerek oluşan problemleri çözüm noktasında ne yapabiliriz onları konuşalım. Sizin derdinizi anlatabileceğiz bizimde çözüm bulabileceğimiz konuları burada masaya yatıralım. Geçen dönemde İçişleri Bakanlığımızın YİKOP üzerinden destekleri oldu. Bu destekler önümüzdeki süreçte de devam edecek. Bu destekleri de bu toplantımızda değerlendirelim" dedi. - MUĞLA