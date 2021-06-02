AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Gökmen, evi yanan aileyi ziyaret etti
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AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Gökmen, evi yanan aileyi ziyaret etti

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Gökmen, evi yanan aileyi ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, yanan evlerinin yerine yenisi yapılan aileyi ziyaret etti.

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, yanan evlerinin yerine yenisi yapılan aileyi ziyaret etti.

İlçe Başkanı Gökmen ve yönetim kurulu üyeleri, Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı mevkisinde geçen yıl ocak ayında çıkan yangında Şener ailesine ait yanan evin yerine yapılan yeni evin ilk boyasını yaptı.

Yangından sonra aileyi birçok defa ziyaret ettiklerini, ihtiyaçlarının Kaymakamlık ve hayırseverlerce karşılamaya çalıştıklarını belirten Gökmen, devletin her zaman vatandaşlarının yanında olduğunu bildirdi.

Gökmen, yanan evin yerine yenisinin yapılması için gayret içinde olduklarını, kaba inşaatı tamamladıklarının belirterek, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi bu evde elektrik kontağından bir yangın çıkmış, ev tabiri caizse kül olmuştu. Sonrasında aileyle görüşmelerimiz oldu. Her zaman yanlarında olduk. Bu evi de tüm ihtiyaçlarıyla yeniden yaşanabilir bir hale getirmek için kolları sıvadık. Sağ olsun Kadın Kolları Başkanımız Ayşegül Uslu Töredi bu görevi üstlenerek, evi çok güzel bir hale getirdi. Artık sadece boyası ve küçük eksikleri kaldı. Parti olarak iyi niyetli ve yapıcı olmaya devam edeceğiz. AK Parti Marmaris İlçe Teşkilatı olarak her türlü kurum, kuruluş ve STK ile iletişim halinde olup, Marmaris'in çıkarına ne varsa her zaman ona göre hareket edeceğimizi tekrar dile getirmek istiyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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