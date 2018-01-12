AK Parti Mardin Teşkilatı, Gazetecilerle Bir Araya Geldi

AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri ile il yöneticileri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gazetecilerle bir araya geldi.

AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri ile il yöneticileri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bir otelde yapılan toplantıda gazeteciler gününü kutlayan Eri, çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. AK Parti Mardin İl Başkanlığı kongresinin şubat ayının ilk haftalarında gerçekleştirileceğini belirten Eri, "AK Parti'ye yük olmaya gelmedik. AK Parti Mardin il ve ilçe teşkilatları kongrelerden sonra hızla 2019 seçimlerine hazırlanacak. Mardin'de sıkılmadık el, çalmadığımız kapı kalmayacak. Mardin'e hükümetimiz tarafından yapılan yatırımlar vatandaşımıza en doğru şekilde anlatılacak" dedi.

"İşsizlik zamanla azalacak"

Mardin'de kayyum olarak vatandaşa gece gündüz hizmet eden Vali Mustafa Yaman ile birlikte kentin çehresinin değiştiğini anlatan Eri, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım bölgemize çok önem vermekte. Mardin'de şuan 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin çalışmaları devam ediyor. Mardin terörden yara aldı ve şimdi bu yaraları iyileştirdi, gelişmeye başladı. Devletimizin herkese iş verme imkanı yok ama bölgeye yatırım yaparak, yatırımcının dikkatini buraya çelerek açılacak olan yeni sektörlerde binlerce gencimiz iş imkanı bulacak. Bunun için biraz zamana ihtiyaç var. Mardin cazibe merkezi olduğu için gelecek yıllarda ekonomisi güçlü iller arasında olacak" diye konuştu. - MARDİN