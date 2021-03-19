AK Parti Mardin milletvekilleri, Midyat'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu
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AK Parti Mardin milletvekilleri, Midyat'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu

19.03.2021 18:45 | Son Güncelleme: 19.03.2021 18:55
AK Parti Mardin milletvekilleri, Midyat'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu

AK Parti Mardin Milletvekilleri Şeyhmus Dinçel ve Cengiz Demirkaya Midyat ilçesine çeşitli ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Mardin Milletvekilleri Şeyhmus Dinçel ve Cengiz Demirkaya Midyat ilçesine çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Milletvekilleri Dinçel ve Demirkaya Matiate Kazı ve Restorasyon Evi, Kadın ve Aile Merkezi ile Bahçelievler Mahallesindeki spor kompleksi ile Ortaçarşı Sokak'daki belediye çalışmalarını inceleyerek Belediye Başkanı Veysi Şahin'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Başkan Şahin, milletvekilleri Dinçel ve Demirkaya'nın ilçeye yaptıkları ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Midyat için el birliği ile çalışacaklarını söyledi.

İlçenin büyük bir spor salonu ve gençlik merkezine ihtiyaç duyduğunu ifade eden Şahin, "Ankara'dan tarafımıza önerilen 500 kişilik gençlik merkezi ve spor salonu ihtiyacımızı karşılamıyor. Bize verileni tadil etmemiz lazım. Emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İlçede doğalgaz çalışmalarının devam ettiğini aktaran Şahin, jandarma lojmanlarının yerini devraldıklarını, buraların yeşil alan, park olarak halka açık sosyal tesisleri yapacaklarını sözlerine ekledi.

Milletvekilleri Demirkaya ve Dinçel'de Belediye Başkanı Şahin'e başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol

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