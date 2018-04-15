AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu Açıklaması

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, "Terörün bittiği, insanların o güvercin tedirginliklerini geri bıraktıkları bir Mardin hepimizin özlemidir." dedi.

Miroğlu, yene kaleme aldığı "Yeni yüzyıl, Kürtler ve bağımsızlık" kitabına 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Parkı'nda imza günü düzenledi.

Buradaki konuşmasında şehirde sağlanan huzur ve güven ortamına dikkat çeken Miroğlu, şöyle konuştu:

"Terörün bittiği, insanların o güvercin tedirginliklerini geri bıraktıkları bir Mardin hepimizin özlemidir. Bölgemizin terörle anılan bir şehir olmasını istemiyoruz. Kitabımda beraber çalıştığımız birçok güvenlik mensubu kardeşimizin hikayeleri de yer alıyor. Bunlardan biri de Şerife'dir. Şerife'nin benim için kızım Hiva'dan hiçbir farkı yoktur. Beraber köylere gittik, beraber şire üzüm yedik, tandır ekmeği yedik. Ama sonra Şerife'yi Midyat Emniyet Müdürlüğümüze yapılan alçakça saldırıda kaybettik. Kitabının arka kapağını Şerife'nin kısa süren ömrünün son dakikalarını anlatan paragrafa ayırdım."

Etkinliğe, Vali Mustafa Yaman, AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti MKYK Üyesi Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış da katıldı.