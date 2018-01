AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri: "Her Alanda Olacağız"

AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri çalışmalarla ilgili açıklama yaptı.

AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, "Önümüzdeki günlerde çok yoğun bir tempo bizleri bekliyor. Tüm teşkilatlarımızla beraber, her alanda işimizi sıkı tutup gidilmedik mahalle, sokak ve kapı bırakmayacağız.

Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni sürece ilişkin oluşturduğu stratejiler dahilinde hareket ederek 2019 seçimlerini göründüğünden daha yüksek oylarla tamamlayacağımıza olan inancım tamdır. Ülkemizin geleceğini daha da şekillendirecek olan 2019 seçimleri yenidünya standartlarının üzerinde bir seyir izlememiz açısından çok önemlidir. Burada bizlere ve halkımıza çok önemli görevler düşmektedir. Önümüzdeki günlerde çok yoğun bir tempo bizleri bekliyor. Tüm teşkilatlarımızla beraber, her alanda işimizi sıkı tutup gidilmedik mahalle, sokak ve kapı bırakmayacağız. AK Parti olarak dava düsturuyla elimizden gelen her çabayı sarf edeceğiz. Her kesimden vatandaşımızın kapısına giderek 2019 seçimlerinin bölgemiz ve ülkemiz açısından ne kadar önemli olduğunu anlatacağız. Din, dil, ırk ve köken ayırımı yapmadan Mardin'in her metrekaresine ulaşmayı kendimize şiar edineceğiz" dedi.

"Teşkilatlar çok önemlidir"

Teşkilatlanma yapılarına çok önem verdiklerini dile getiren İl Başkanı Nihat Eri, "Davalar, teşkilatların tek bünye altında hareket ederek hakka ve halka hizmet mantığıyla şekillendiğinde elde edemeyeceği hiçbir şey yoktur. İşte AK Parti bu şiarla kuruldu ve yola çıktı. Şimdi baktığımızda AK Parti teşkilatları tüm kademeleriyle dünyanın en büyük ve en donanımlı örgütleridir. Çünkü Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın girmiş olduğu tüm seçimleri oylarını arttırarak zaferlere imza atmasının altındaki en büyük faktör sağlam teşkilat yapılanmalarıdır. AK Parti Mardin olarak bizlerde teşkilat yapılarımızı sağlam tutarak, en ufak bir hataya bile mahal vermemeye çalışacağız" diye konuştu. - MARDİN