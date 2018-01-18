AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri Açıklaması

AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, Nusaybin ilçesini ziyaret etti. Eri, Nusaybin'in eskisinden daha güzel olacağını belirtti.

AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, AK Parti Nusaybin İlçe Başkanlığı, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşları ziyaret etti. Ziyaretlerinde konuşan Eri, "Nusaybin'de yaşayan halkımızın her geçen gün daha da yeşeren umutları bizleri sevindiren en büyük olay niteliğindedir. Nusaybin çok badireler atlattı. Çok sabretti. Hepsinin farkındayız. Ama görüldüğü gibi hükümetimizin yapmış olduğu hızlı ve yerinde çalışmalarla inşallah Nusaybin yakalayacağı modern görünümle eskisinden daha güzel olacaktır. Çünkü bizler her dakika standartları daha da gelişen Türkiye ile birlikte Nusaybin'inde gelişmesini ve yaşam standartlarının artmasını temenni ediyoruz" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanan Nusaybin Belediye Başkanlığının çalışmalarının yerinde olduğunu dile getiren İl Başkanı Eri, "Belediyenin Nusaybin'in refahı için çalıştığını ve belediyeye gelen payın sadece Nusaybin halkının yararına kullanıldığını görmek umut verici bir durumdur. Vatandaşta buna tepkisiz değil tabi ki. Bu anlamda Nusaybin yerelinde halkın devlete olan inanç ve güvenlerinin olumlu olduğunu görmek bizi mutlu eden en büyük etken oldu. Halk-devlet ilişkisinin daha da güzel bir seviyeye gelmesi adına bizlerde elimizi her taşın altına koyacağız. Halkımızın huzur içinde yaşaması için yaptığımız ve yapacağımız diğer tüm tespitlerimizi inşallah üst mercilere bildireceğiz. Vatandaşlarımızın haklı beklentilerinin çözümü ve Nusaybin'de tamamlanmayı bekleyen eksikliklerin bir an önce giderilmesi için gerekli çalışmalar devam ediyor. Nusaybin'in inşası konusunda tüm tarafların yoğun bir şekilde çaba sarf etmesi gerekir. Özellikle AK Parti Nusaybin Teşkilatı'nın bu konuda yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu görmemiz bizleri ziyadesiyle memnun etti" diye konuştu. - MARDİN