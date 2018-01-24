AK Parti Mardin İl Başkanı Engelli Vatandaşın Yanına Gitti

AK Parti Mardin İl Başkanlığı'na atanan Nihat Eri'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunmak isteyen Mehmet Emin Alan adlı engelli vatandaş AK Parti'nin önündeki merdivenlerden çıkamayınca İl Başkanı Nihat Eri kendisi gelerek Mehmet Emin Alan ile bir araya geldi.

Engelli vatandaşların kendileri için çok önemli ve değerli olduğunu dile getiren AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, "Mehmet Emin kardeşimizin tekerlekli sandalyesiyle İl Başkanlığımıza kadar gelerek bizleri ziyaret etmesinden büyük bir memnuniyet duydum. Kendisinin bizleri ziyarete geldiğini fakat yukarı çıkamadığını haber verdikleri zaman büyük bir heyecanla yanına ulaştım. ve kendisinde de aynı heyecanı gördüm. Engelli kardeşimizle samimi bir ortamda sohbet ederek, hangi sıkıntısı olursa olsun tekrar bir araya gelebileceğimizi ilettim. Mardin'de belli sayıda bulunan engelli vatandaşlarımızla belirli program ve etkinliklerde bir araya gelerek kendilerinin sorunlarını daha derinlemesine takip edeceğiz" dedi. - MARDİN