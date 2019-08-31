31.08.2019 22:27

AK Parti Mardin Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı yapıldı.

Mardin İl Müftülüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıya, AK Partili belediye başkanları, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları üyelerinin yanı sıra çok sayıda partili katıldı.

Toplantıda konuşan AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, tüm teşkilatla birlikte birlik, beraberlik içerisinde hak, adalet çerçevesinde, sistemli bir şekilde çalışacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Teşkilatlar olarak Mardinimizin büyümesi, yeniden imarı için katkılarımızı sunacağız. Aynı zamanda teşkilat çalışmalarının devamını sağlayacak birlik, beraberlik içerisinde aynı gaye uğruna, aynı amaç uğruna çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yapacağız. Bunun en büyük göstergesi de bugün salonu dolduran siz değerli üyelerimizdir, gönüldaşlarımız ve arkadaşlarımızdır."

AK Parti'nin iç ve dış politikada ciddi adımlar attığını anlatan Kılıç, "Çok değerli arkadaşlar, AK Parti 18 yıldır yapmış olduğu hizmetlerin üzerine yeni hizmetler katıyor. Ülkenin geleceğini yeniden imar ve inşa noktasında ciddi gayretler gösteriyoruz. Ekonomide son günlerdeki daralmanın azaldığını, özellikle faiz indirimi ile beraber ekonomideki canlanmanın yeniden yavaş yavaş kımıldadığını, 2020 yılı içinde ekonomideki düzelmenin olacağını, 2020 ve 2021 yılı içerisinde de ülkenin yeniden atağa kalkacağı planları şimdiden yapıyor ve faaliyete geçiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA