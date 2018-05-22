AK Parti Mardin Adaylarına Davul ve Zurnalı Karşılama

AK Parti Mardin Milletvekili adayları geldikleri kentte davul ve zurnalarla karşılandı.

AK Parti Mardin Milletvekili adayları Şeyhmus Dinçer, Cengiz Demirkaya, Veysi Şahin, Ahmet Munip Yıldızoğlu, İbrahim Kösen, Ahmet Kaya Ankara'dan tarifeli uçakla Mardin'e geldi. Milletvekili adayları, havalimanında Mardin Milletvekili ve İzmir 1. Bölge Milletvekili adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, İl Başkanı Nihat Eri, eski Milletvekili Süleyman Bölünmez ve bir grup partili tarafından davul ve zurnalarla karşılandı.

Milletvekili adayı Şeyhmus Dinçer, "Biliyorsunuz AK Parti Mardin aday listeleri açıklandı. Birinci aday olarak açıklandım. Her zaman söylediğimiz gibi AK Parti'de sıranın hiçbir önemi yoktur. Önemli olan kardeşlik ve çalışmadır. Hepimiz birimiz içiniz inşallah. İnşallah Mardin için hayırlı olur. Mardin için düşüncelerimiz var. Bunları inşallah uygulayabiliriz. Bu zor süreçte değişik bir perspektifte Mardin'e daha çok katkı sağlarız. İlçe teşkilatlarımız ve buradaki vatandaşlarımızla, oy veren ve vermeyen bütün vatandaşlarımızla kucaklayarak bunu yapacağımıza inanıyorum. Herkese hayırlı uğurlu olsun" dedi. - MARDİN