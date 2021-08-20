AK Parti Malatya Milletvekili Kahtalı Kale'de yatırımları inceledi
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AK Parti Malatya Milletvekili Kahtalı Kale'de yatırımları inceledi

AK Parti Malatya Milletvekili Kahtalı Kale'de yatırımları inceledi
Anadolu Ajansı / Yeter Erdine - Haberler | Güncel

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Kale ilçesinde yapılan yatırımları inceledi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Kale ilçesinde yapılan yatırımları inceledi.

Kahtalı'nın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Mustafa Duyar ve partililerle Kale ilçesini ziyaret eden Milletvekili Kahtalı, Erdemli, Sarıot ve Düztarla mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Daha sonra Kale Belediye Başkanı Murat Koca'yı ziyaret ederek, belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler alan Kahtalı, Kale'nin gelişmeye yakın en cazip ilçelerden biri olduğunu ifade ederek, yapılan yatırımları anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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