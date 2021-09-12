AK Parti Malatya Milletvekili Kahtalı'dan 12 Eylül mesajı Açıklaması - Haberler
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AK Parti Malatya Milletvekili Kahtalı'dan 12 Eylül mesajı Açıklaması

AA / Okan Coşkun - Haberler | Güncel
AK Parti Malatya Milletvekili Kahtalı'dan 12 Eylül mesajı Açıklaması

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 41. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 41. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Kahtalı, mesajında, 12 Eylül'ün yaşattığı acı tecrübelerin hala hafızalarda tazeliğini koruduğunu, 12 Eylül'ü gerçekleştiren darbecilerin milletin vicdanında her daim lanetle anılacağını belirtti.

Vesayet odaklarıyla mücadele etmeye devam edeceklerini aktaran Kahtalı, şöyle devam etti:

"12 Eylül bir utanç vesikasıdır ve milletimizin gönlünde derin yaralar açmıştır. Ülke tarihimizin en kara lekelerinden biri olan 12 Eylül Darbesi'nin 41. yılındayız. Darbenin üzerinden geçen 41 yıla rağmen 12 Eylül'ün karanlık dönemi, yaşattığı acılar, idamlar, gözaltılar, tutuklamalar, katliamlar, işkenceler, yaptığı tüm baskı ve zülüm ile toplumun belleğinde tazeliğini acı bir şekilde korumaya devam ediyor. Eli kanlı darbeciler 12 Eylül'de 650 bin kişiyi gözaltına almış, açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılanmış, 7 binden fazla kişi için de idam cezası istenmiştir. 517 kişinin 'ölüm cezasına' çarptırıldığı süreçte, 50 kişi idam edilmiştir. 12 Eylül'de millet iradesini hiçe sayıp silahın arkasına sığınarak milleti karşısına alan ve türlü zulümler yapan darbeciler tek kelimeyle zalim ve katildir. Bu zalimler milletin vicdanında her daim lanetle anılacaktır."

12 Eylül 1980 darbesinin Türkiye'yi en az 50 yıl geriye götürdüğünü vurgulayan Kahtalı, şunları kaydetti:

"Bütün darbelerde olduğu gibi 12 Eylül'ün açtığı tahribatın artçı ve ağır sarsıntıları yıllarca siyaset ve toplum hayatında derin yaralar açmakla kalmamış, istikrarsızlıkların kapısını da ardına kadar aralamıştır. 12 Eylül darbesi, bunun ardından tezahür eden otoriter yönetim saplantısı Türkiye'nin siyasal ve toplumsal hayatını karartmak bir yana hayatın her alanında dipsiz kuyular açmıştır. 12 Eylül, Türkiye'nin büyümesine, huzur ve barış ortamına adeta balta vurmuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye darbeler ve darbecilerle mücadelede, tarihimizin en güçlü dönemini yaşamaktadır. İster içeride ister dışarıda milli irade düşmanlığı yapanların en temel meselesinin büyük, güçlü ve tam bağımsız Türkiye yürüyüşünü engelleme, küresel bir güç olma yarışındaki ülkemizi durdurma gayreti olduğunu biliyoruz. Yine biliyoruz ki milletimiz bu düşmanlığa geçit vermez. Bu aziz millet, bir daha asla yeni 27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 15 Temmuzların yaşanmasına izin vermez."

AA / Okan Coşkun - Son Dakika Haberleri
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