AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, esnafları ziyaretti

12.10.2019 16:47

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatında terör örgütleriyle mücadele ederek, terörün kökünü kazıyacağını bildirdi.



Milletvekili Hakan Kahtalı, Malatya'da İstasyon Caddesi Dörtyol mevkiinde esnafları ziyaret ederek istişarelerde bulundu. Ziyaretlerde konuşan Milletvekili Hakan Kahtalı, " Bu gün Dörtyol'daki esnaflarımızı ziyaret ederek hayırlı kazançlar diledik. Malatya'mız her zamanki gibi maşallah hareketli bir şehir. Allah esnaflarımıza bol ve hayırlı kazançlar nasip etsin. Ekonomide istikrarın devam ediyor olması esnafımıza bir güven katmış. Bu anlamda yapılan satışlarda görüyoruz Malatyalı hemşehrilerim ize ve tüketicilerimizle yapmış olduğumuz sohbetlerde görüyoruz ki, bu anlamda mutlu olduklarını ifade ediyorlar" dedi.



Kahtalı, konuşmasında, Barış Pınarı Harekatına da temas ederek, "Aslında bu gün önemli olan şey Mehmetçiğimizin Barış Pınarı Harekatıdır. İnşallah sınır hattımızda bulunan orada terör yuvalarını dağıtmak için Mehmetçiğimiz, Barış Pınarı Harekatını gerçekleştiriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tüm gayretini ortaya yokmuş durumda. Başta sayın Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere. Tüm Mehmetçiklerimize yüce Allah muzaffer nasip etsin. Bizlerde burada tüm kalbimizle dua ediyoruz. Elimizden gelen tüm desteği vermeye her zaman hazırız" ifadelerini kullandı



Kahtalı, "Ama şunu herkes çok iyi bilsin ki, dışarıda olan hainler kadar içeride hainler de var. HDP milletvekilleri, Barış Pınarı Harekatını yanlış aksetmeye çalışıyorlar. Barış Pınarı Harekatında, Kürt kardeşlerimiz hedef alınıyor söylemeleri bizi üzüyor. Orada Kürt kardeşlerimizle bir sorunumuz yok. Türkiye terör örgütleriyle mücadele ederek, terörün kökünü kazıyacaktır" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA