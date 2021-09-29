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AK Parti Malatya Milletvekili Çalık vatandaşlarla buluştu

AA / Yeter Erdine - Haberler | Güncel
AK Parti Malatya Milletvekili Çalık vatandaşlarla buluştu

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Seyran Mahallesi'nde muhtar ve vatandaşlarla buluştu.

MALATYA (AA) - AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Seyran Mahallesi'nde muhtar ve vatandaşlarla buluştu.

Çalık'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, toplantıda konuşan Milletvekili Çalık, 19 yılda Malatya'ya eğitimden sağlığa, kültürden ulaşıma kadar her alanda 35 milyar lira yatırımda bulunduklarını belirtti.

Bazı yatırım ve hizmetler hakkında bilgi veren Çalık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 6 bin 207 deprem konutu ve sosyal donatıları ile birlikte yaklaşık 2,2 milyar liralık yatırımının kentte yapımının sürdüğünü vurguladı.

Ulaştırmada 36 kilometreden devraldıkları bölünmüş yolu 444 kilometreye çıkardıklarını kaydeden Çalık, "Demiryollarında 20 milyon lira tutarında Yazıhan'a üst geçit yapılıyor ve önümüzdeki günlerde açılışını yapacağız ve yine Doğanşehir İstasyonu'na yaya alt geçidin yapımı ise tamamlandı. Yine ilimize 9 bin 625 metrekare olan mevcut havalimanı terminal binasının yanına 26 bin 765 metrekare büyüklüğünde yıllık 2,5 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayısı ihracatına işaret eden Çalık, son 10 yılda 1 milyon 45 bin ton ihracatın gerçekleştiğini ve karşılığında yaklaşık 3,5 milyar dolar gelir elde edildiğini, Toprak Mahsulleri Ofisinin de bu yıl için müdahale alımlarına hazır olduğunu belirtti.

Çalık, son 19 yılda Malatya'da tarımsal desteklemeler kapsamında üreticilere 2 milyar lira ödeme gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

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AA / Yeter Erdine - Son Dakika Haberleri
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