AK Parti Malatya Milletvekili Çalık'tan deprem açıklaması
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AK Parti Malatya Milletvekili Çalık'tan deprem açıklaması

27.11.2020 14:19 | Son Güncelleme: 27.11.2020 14:35

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Pütürge merkezli 4,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin bütün muhtarlarla görüştüklerini, herhangi bir mal ve can kaybının olmadığını belirtti.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Pütürge merkezli 4,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin bütün muhtarlarla görüştüklerini, herhangi bir mal ve can kaybının olmadığını belirtti.

Çalık, AA muhabirine, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin Malatya'yı da etkilediğini, yaşanan artçıların bir süre devam ettiğini anımsattı.

Her depremde vatandaşların korku ve tedirginlik yaşadığını ifade eden Çalık, "Çok ciddi sallandık, Allah beterinden korusun. Hem belediye başkanımız, hem de kaymakamımızla görüştüm. Muhtarlarımızın tamamıyla görüştük, çok şükür herhangi mal ve can kaybımız yok. Malatyalı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." diye konuştu.

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Çalık, 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından kentte yapılan konutlara ilişkin ise "Teslim ettiğimiz konutlarımız var. Allah nasip ederse 2021 yılında 6 bin evimizi vatandaşlara teslim edeceğiz. Böylece vatandaşlarımızın daha güvenli evlerde kalmalarını sağlayacağız. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Malatya Milletvekili Çalık'tan deprem açıklaması
AK Parti Malatya Milletvekili Çalık'tan deprem açıklaması
AK Parti Malatya Milletvekili Çalık'tan deprem açıklaması
AK Parti Malatya Milletvekili Çalık'tan deprem açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Okan Coşkun

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