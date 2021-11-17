AK Parti Malatya Milletvekili Çalık, gençlerle buluştu

MALATYA (AA) - AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Mahalle Bizim Gençlik Bizim" programında gençlerle bir araya geldi.

Çalık'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Milletvekili Çalık, merkez Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca düzenlenen etkinlikte, gençleri çok önemsediklerini ve onlarla birlikte yol yürüdüklerini belirterek, 2023'e de gençlerle birlikte yürüyeceklerini ifade etti.

"Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 vizyonunu gençlerimiz başaracak." ifadelerini kullanan Çalık, şunları kaydetti:

"Bugünün ilçe başkanları, belediye başkanları, milletvekilleri burada, yarının bütün unvanını hak etmiş gençler de burada. O unvanı hak eden gençler, Allah nasip ederse yarın milletvekili, belediye başkanı, ilçe başkanı, mahalle başkanı, bakan olacak. Bu gençler inşallah Orduzu'dan çıkacak. Orduzu'da, Battalgazi'de bu gençlik varken 2023'e emin adımlarla koşacağız. Gençlerimizle birlikte hep beraber yol yürüyeceğiz."

Çalık, Türkiye'nin gençlerle birlikte hedeflerine emin adımlarla yürüyeceğini belirtti.

AA / Yeter Erdine - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet