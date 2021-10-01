AK Parti Malatya Milletvekili Çakır, esraf ziyaretinde bulundu

MALATYA (AA) - AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile Akpınar Mahallesi'ndeki esnafla bir araya geldi.

AK Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretinde esnafın sorunlarını dinleyip taleplerini alan Çakır, "Sürekli sahadayız, ilçe ziyaretlerimiz ve kırsal ziyaretlerimiz ile birlikte esnaf ziyaretlerimizi de sürekli yapıyoruz. Esnafımızın isteği ve talebi varsa bunları dinliyoruz. Haliyle vatandaşın içerisinde olmak, onları anlamak bizim temel bir vazifemiz ve görevimiz. Belediyelerimizin yapmış olduğu çalışmalar ve hizmetler var, bunları da ziyaret ettiğimiz yerlerde bizzat görüyoruz." ifadesini kullandı.

Hükümetin salgın döneminde esnafa önemli destekler verdiğini kaydeden Çakır, şunları kaydetti:

"Malatya'da yaklaşık 10 bin esnafa tam kapanmadaki zararların telafisi için iki grup halinde 3 ve 5 bin lira olmak üzere yaklaşık 33 milyon lira hibe desteği verildi. Yine 24 Ocak 2020'de meydana gelen deprem sonrası da esnafımızın yanında olmaya çalıştık. Bu süreçte Malatya'da esnafın hazine destekli olan kredilerinin faizleri ertelendi. Malatya'da 2 bin 300 kişiye 167 milyon lira hazineden destek kredisi verildi. Bugün itibarıyla esnaf ve sanatkarlara verilen hazine destekli kredi miktarı 253 milyon 114 bin liradır."