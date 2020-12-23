AK Parti Malatya Milletvekili Çakır, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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AK Parti Malatya Milletvekili Çakır, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

23.12.2020 11:29 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:34
AK Parti Malatya Milletvekili Çakır, AA'nın

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Çakır, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde oy kullandı.

Çakır, haber kategorisinde Ben Hendren'in "ABD'de Floyd protestoları", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Ahmet Çakır, fotoğraflarda emeği geçen muhabir ve foto muhabirlerine teşekkür ederek, AA çalışanlarına başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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