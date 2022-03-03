AK Parti'li Yayman, Kırıkhan OSB'nin 3 bin kişiye istihdam sağlayacağını bildirdi

KIRIKHAN, HATAY (AA) - TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yapımı süren Kırıkhan Organize Sanayi Bölgesi'nin ( Osb ) tamamlanmasıyla 3 bin kişiye istihdam sağlayacağını söyledi.

Yayman, OSB inşaatı alanındaki incelemesinin ardından, Vali Rahmi Doğan başkanlığında yürütülen çalışmalarda ön taleplerin toplandığını ve açık artırma yöntemiyle yapılan ihaleye çok sayıda iş insanının katıldığını söyledi.

Yoğun talep sebebiyle OSB müteşebbis heyetinin mutlu olduğunu ve ikinci kısım için hemen düğmeye basıldığını aktaran Yayman, "52 iş yeri için 140 girişimci müracaat etti. 'AK Parti Hatay'a ne yaptı?' diyenlere cevap niteliğindeki bir hizmeti çok yakın zamanda hizmete açacağız. Kırıkhan'ımızın ve bölgemizin işsizlik sorununa çare üretecek Kırıkhan OSB'de çalışmalar devam ediyor. Burada 52 iş yeri açılacak ve 3 bin kişiye iş ve AŞ imkanı sağlanacak." şeklinde konuştu.

Yayman, Kırıkhan OSB'nin yapılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vali Rahmi Doğan, Kırıkhan Kaymakamı Mahmuthan Arslan, Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Erdal Çelik ve Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Numan Bölükbaş'a teşekkür etti.