AK Parti'li Yayman: "Karaçay'dan Samandağ'a içme suyu DSİ tarafından verilecek"

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin görevini yerine getirmemesi üzerine Büyük Karaçay Barajı'ndan Samandağ'a içme suyunun DSİ tarafından götürüleceğini duyurdu.

Yayman, yazılı açıklamasında, 105 Metre yüksekliğiyle Hatay'ın en yüksek setli barajı olan ve 54 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip Büyük Karaçay Barajı'nın tamamen dolduğunu vurguladı.

Barajın 5 yıldızlı bir baraj olduğunu belirten Yayman, şunları kaydetti:

"Barajımız Tarımsal sulama yapıyor, taşkınları önlüyor, elektrik üretiyor, Antakya ve Defne'ye içme suyu sağlıyor. Samandağ'a ve tüm bölgeye büyük bir rekreasyon alanı kazandırıyor. DSİ'nin 2016 yılından itibaren yazdığı yazılara rağmen Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (HATSU) isale hatları için yer teslim etmemesi nedeniyle maalesef Samandağ'a su veremiyor. Aynı Antakya ve Defne'de olduğu gibi Samandağ ilçesine de içme suyunu DSİ ve hükümetimiz verecek. Değerli Hataylı hemşerilerimin bilgi ve takdirlerine."

Yayman, barajı kente kazandırdığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye ve DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız beye Hataylılar adına teşekkür ettiğini dile getirdi.