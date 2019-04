AK Parti'li Tutaşı, Belediyede İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

AK Parti'li Tutaşı, belediyede ilk toplantısını gerçekleştirdi

Kendisine oy veren vermeyen tüm vatandaşlara teşekkür eden Tutaşı, personele uyarılarda bulundu

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den aday olarak Belediye Başkanlığını kazanan Abdulkadir Tutaşı, belediyede ilk toplantısını gerçekleştirdi. Tutaşı, kendisine oy veren vermeyen tüm vatandaşlara teşekkür ederek, belediye personeline uyarılarda bulundu.

Artuklu Belediyesi'nde "Artuklu'ya tecrübe yakışır" afişinin asıldığı binanın önünde belediye çalışanları tarafından alkışlarla karşılanan Tutaşı'ya çiçek verilerek belediye meclis salonuna geçildi.

AK Parti Belediye Başkanı seçilen Abdulkadir Tutaşı, AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Serdal Bağış, İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülbahar Mavidemir, İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Hekimoğlu, gençlik kolları, meclis üyeleri ve belediye çalışanları ile bir araya geldi. 15 yıl aradan sonra göreve gelmenin mutluluğunu yaşadığını kaydeden Tutaşı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk'e hizmetleri için teşekkür etti.

"Buraya kimsenin ekmeği ile oynamaya gelmedim"

Çok zor bir seçim süreci geçirdiklerini kaydeden Abdulkadir Tutaşı seçim boyunca destek veren ve vermeyen herkese teşekkür etti. Tutaşı, "15 yıl sonra gelip sizlerle beraber çalışmak çok güzel. Herkes görevini yaptığı müddetçe başımın üstünde yeri var. Benim hiç kimse ile düşmanlığım yok. Kimseyi işten çıkarmak gibi bir düşüncem yok. 15 yıl önce göreve geldiğimde 1994'te buraya belediye başkanı olarak geldiğimde bana istifa dilekçesini getirmişti ve başkanım siz bizi atacaksınız demişti. Ben buraya kimsenin ekmeği ile oynamaya gelmedim. Bunu söylerken tabi il yönetimi kadın kolları meclis üyesi arkadaşlarım bunların huzurunda yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Dostlarımdan tek bir ricam var benle daha önce çalışanlar bilir. Ben burada çok başlı bir sistem istemem. Kim olursa olsun burada ben sağ olduğum müddetçe benle paylaşılmasını isterim. Yapılacak hizmetler de, harcamalar da benimle paylaşılacak. Yapılacak her şeyden haberim olacak. Benim tarzımı eski arkadaşlar çoğunuz biliyor. Hepinizden ricam ciddi olalım, bir olalım, diri olalım" dedi.

"Ben 07.30'da belediye olurum"

Kimsenin bu makamı kalıcı olarak düşünmemesi gerektiğini kaydeden Tutaşı, "Ben 07.30'da belediye olurum, 18.30'da çarşıda olurum. Aynısı olacak, her ne kadar biraz yaşlandıysam da halkımın verdiği destek beni heyecanlandırıyor. Bir kepçemiz vardı bugün elimizde ekipman da olacak. Yalnız arkadaşlarımdan ricam hiç kimse bu makam benim için kalıcı diye düşünmesin. Geldiği gibi giderler. Bunu öyle bilsinler. Her şeyde bana bilgi verilmesini isterim. Gelip bir yerden kahve aldık. Belediyeye saat 10.00'dan sonra gelecek adam varsa şimdiden rica ediyorum istifa etsinler ya da başka kuruma gitsinler, biz kardeşiz. Hepinizi canımın bir parçası olarak görüyorum. Benim iki evladım varsa sizler de benim evladımsınız. Siz bana saygı gösterdikçe bende sevgi gösteririm. Aksini düşünen varsa şimdiden aramızdan ayrılsın, bu ailemizin huzurunu bozmasın" diye konuştu.

Tasarruf uyarısı

Geçmiş dönemde belediyenin yaşadığı ekonomik sıkıntılara değinen Tutaşı, "Bu akşam listeleri görüp kimin altında ne araba var hepsini inceleyeceğim. Öncelikle tasarruf, tasarruf çok önemli. Ben 10 yıl burada makam araçsız kaldım, kaldım derken almadım. İşçime para ödeyemezken altıma 300, 500 milyonluk araba çekmedim. Hiç önemli değil ben o sefayı ailemde yaşamışım zaten. Ben daha önce bu makamları görmüş halim var. Herkes yerini haddini görevini bilecek" şeklinde konuştu.

"Başkan'dan sonra mesaiye gelen belediyeye giremeyecek"

Personeli mesai girişlerine sadık kalmaları konusunda uyaran Tutaşı, şöyle devam etti:

"Mesailerinize uyun arkadaşlar. Hiç ummadığımız yerde beni kapıda görürseniz bozulmayın. Benden sonra belediye giren bir daha girmeyecek. 15 yıl aradan sonra halktan yüzde 54 oranında oy almak ayrı bir onur ben de sokaklarımızı özledim. Cumartesi insanların elini sıkmayı özledim. Dışarıda personelimin, zabıtanın tavrı beni ilgilendirir. Beni bu göreve layık gören Artuklu halkına şükranlarımı sunuyorum. 1994'te 5 bin oyla seçildim. Onun için sevgili kardeşlerim görevi bilenin yanımda yeri var bilmeyenin yeri yok. Eskiden 8 saat uyurduk ama şimdi 4 saat uyuruz. Olsun kurban olsun vatandaşlarımıza."

Toplantının ardından odasına geçen Tutaşı, makamında ilk fotoğrafını oğulları ile vererek tebrikleri kabul etti.

Kaynak: İHA