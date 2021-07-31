AK Parti'li Turan'dan MHP'ye ziyaret
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AK Parti'li Turan'dan MHP'ye ziyaret

AK Parti'li Turan'dan MHP'ye ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu Yenice'de gerçekleştirdiği programlar kapsamında MHP Yenice İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu Yenice'de gerçekleştirdiği programlar kapsamında MHP Yenice İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Turan: "Cumhur İttifakı'mızın önemli paydaşı olan MHP ile kutlu bir yolda yürümeye devam ediyoruz. Önceden dediğimiz gibi altını bir daha çiziyorum, MHP bizim rakibimiz değil, refikimiz. Tüm Türkiye'de olduğu gibi, Çanakkale'mizde de uyumlu bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Cumhur İttifakı, yerli ve milli bir mutabakat, millet ve ülke için bir araya gelinmiş bir birlikteliktir. Cumhur İttifakı bu toprakların adeta çimentosudur. Bu amaçla yol arkadaşımız, refikimiz MHP Yenice İlçe teşkilatını ziyaret ettik. Başta MHP İlçe Başkanı Yener Korkmaz olmak üzere tüm MHP teşkilat üyelerine bize gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı canı gönülden teşekkür ediyoruz. Cumhur İttifakı olarak bu topraklara hizmet etmeye, hemşehrilerimiz için değer üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Ziyarete; AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder, MHP Çanakkale İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, Çanakkale Kadın Kolları Başkanı Özlem Karadayı, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Alperen Uysal, AK Parti Yenice İlçe Başkanı Faruk Günay, AK Parti Bayramiç İlçe Başkanı Sadettin Arslan ve yöneticiler katıldı. - ÇANAKKALE

AK Parti'li Turan'dan MHP'ye ziyaret
AK Parti'li Turan'dan MHP'ye ziyaret
AK Parti'li Turan'dan MHP'ye ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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