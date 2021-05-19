ÇANAKKALE AK PARTİ'Lİ TURAN'DAN ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜNÜN SÖZLERİNE TEPTİ

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, 'Biz, zalimin düşmanıyız, mazlumun yanındayız' dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, 'Biz, zalimin düşmanıyız, mazlumun yanındayız' dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde iki gün önce başlatılan doğalgaz çalışmaları nedeniyle CHP'li Belediye Başkanı Metin Semerci'yi ziyaret etti. Semerci, beldeye doğalgaz gelmesi için verdiği destek nedeniyle Turan'a teşekkür etti. Belediye binası önünde konuşan Bülent Turan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. 19 Mayıs'ta yanan meşalenin büyüyerek Cumhuriyetin 100'üncü yılına doğru gittiğini belirten Turan, 'Bu topraklarda ilelebet bağımsızlığımız ve bayrağımız dalgalanmaya devam edecek' dedi.

Siyasi partilerin yarışını alternatif oluşması bakımından çok değerli bulduklarını ifade eden Bülent Turan, 'İnsanlar eşleriyle, komşularıyla, iş ortaklarıyla farklı düşünüyorlar. Partiler de farklı düşünecek. 80 milyona tek bir parti olur mu' Demokrasinin varlığı muhalefetin olmasıyla kıymetlidir. Ancak bizim bayrağımız, devletimiz, milli güvenliğimiz, sınırlarımız gibi konularda hazır olmak durumundayız. Biz demokrasi içerisinde kavgaya, tartışmaya, polemiğe açığız. Ancak ülkemizin dışarıya karşı beraberliğini, birliğini korumakta da gayretliyiz? dedi.

Terör uzantılarının, teröre destek veren ülkelerin Türkiye'nin büyümesini istemediklerini ve durdurmak için çalışacaklarını ifade eden Bülent Turan, şunları söyledi:

'Ama ne olursa olsun biz bu ülkenin birliğinden, beraberliğinden ödün vermeden yolumuza devam edeceğiz. Sabah Amerika'nın Dışişleri Sözcüsü, Cumhurbaşkanımıza, 'Yahudi düşmanı' dedi. Çardak Meydanı'ndan bu ifadeyi reddediyorum. Biz zalimin düşmanıyız, mazlumun yanındayız. Biz meseleye, adamın dini ne milleti ne ırkı ne diye bakmayız. Sınırımıza bir sürü insan, mazlum geldi. Hangisinin kimliğine bakıp da 'Sen hangi mezhepten ya da dindensin' dedik. Biz Yahudi düşmanı falan değiliz. Ama biz Türkiye'nin bağıra bağıra söylediği Kudüs meselesinde tarafız. Zulmün karşısında, mazlumun yanındayız. Orada asla Filistin sorunu yok. Orada olan İsrail sorunudur. İsrail'in attığı terör adımlarıdır. Amerika'nın ilgililerinin de bir intikam ruh ve anlayışıyla bu ifadeyi kullandığını düşünüyorum. Bundan iki, üç gün önce PKK'nın en büyük yetkililerinden bir tanesi, Suriye sorumlusu, Amerikalılarla toplantıya giderken öldürüldü biliyorsunuz. Acaba diyorum bu hadsiz, yersiz ithamı, iftirayı yaparken o sıkıntısının intikamını mı alıyor, siyasi kriz mi çıkarmak istiyorlar. 'Siz benimle toplantıya gelen PKK'lıyı öldürürseniz, ben de sizi uluslararası alanda Yahudi düşmanı ilan ederim mi' dersiniz. Amacı ne olursa olsun Türkiye yolunda yürümeye, büyümeye devam edecek.?

AK Partili Bülent Turan, Çardak İlkokulu bahçesine, konferans salonunun da yer alacağı gençlik spor merkezi inşa edeceklerini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı