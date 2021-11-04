AK Parti'li Taşkın, Mersin'in Türkiye'nin tarım ekonomisine önemli katkı sağladığını söyledi

MERSİN (AA) - AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, "Seçim bölgem Mersin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti hükümetlerinde tarımda da çok önemli mesafeler kat etmiştir." dedi.

Taşkın, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, seçim bölgesi Mersin'in tarihi, turizmi, sanayisi, ticareti ve mümbit topraklarıyla Türkiye'nin güneyinde önemli bir liman kenti olduğunu belirterek, "Tarihe tanıklık eden şehrimiz yüksek doğa ve inanç turizmi potansiyeli ve ithalat ihracat hacmiyle ülkemizin dünyaya açılan önemli kapısıdır." ifadesini kullandı.

Mersin'in Türkiye'nin narenciye üretiminde birinci sırada yer aldığını ifade eden Taşkın, "Muzu, limonu, keçiboynuzu ve keçisiyle adeta ülkemizin üretim üssüdür." diye konuştu.

Daha birçok değeriyle Mersin'in, Türkiye'nin tarım ekonomisine çok güçlü katkı sağlayan illerinden birisi olduğunu vurgulayan Taşkın, şunları belirtti:

"Seçim bölgem Mersin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti hükümetlerinde tarımda da çok önemli mesafeler kat etmiştir. Bitkisel üretim değeri bakımından Mersin, 12,9 milyar TL ile 4. sırada yer almaktadır. Türkiye bitkisel üretimi içerisindeki payı yüzde 5,2'dir. Canlı hayvan değeri bakımından ilimiz 3,4 milyar TL ile 16. sırada yer almaktadır. AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 19 yılda Mersin'e 15 milyar TL tarımsal yatırım ve destek verilmiş, bu sayede tarımsal üretim değeri 9 kat artışla 17,2 milyar TL'ye ulaşmıştır."

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