AK Parti'li Taşkın: "Akkuyu, işletme döneminde 4 bin kişiye istihdam sağlayacak"
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AK Parti'li Taşkın: "Akkuyu, işletme döneminde 4 bin kişiye istihdam sağlayacak"

15.03.2021 17:59 | Son Güncelleme: 15.03.2021 18:18
AK Parti'li Taşkın:

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin işletme döneminde 4 bin kişiye istihdam sağlayacağını bildirdi.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin işletme döneminde 4 bin kişiye istihdam sağlayacağını bildirdi.

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali üçüncü güç ünitesinin temelinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı törenle atıldığını hatırlattı.

Her biri 1200 megavatlık 4 reaktörden oluşacak santralin, toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacağını belirten Taşkın, santralin ilk ünitesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının kutlanacağı 2023'te devreye alınmasının hedeflendiğini söyledi.

Mersin'deki santralin, inşaatın en yoğun olduğu dönemde yaklaşık 15 bin, işletme döneminde ise 4 bin kişiye istihdam sağlayacağını dile getiren Taşkın, şunları kaydetti:

"Sıfır emisyonla, çevreye zararlı sera gazı salımı yapılmadan, kesintisiz elektrik üretilebilecek santralin 60 yıl olarak planlanan işletme ömrünün 20 yıl daha uzatılma imkanı bulunuyor. Tam kapasite devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek santralin, Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılaması öngörülüyor. Enerjiye yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve onun kararlı duruşuyla gerçekleşen milli enerji altyapımıza nükleer gücü dahil etme kararı bu alanda atılan çok stratejik bir adımdır. Enerjide ülkemizin yarınlarını garanti alacak hayati önemde bir adımdır. 19 yıldır AK Parti hükümetleri ile sürekli büyüyen ekonomimizin enerji ihtiyacını güvenilir, kesintisiz ve uygun fiyatla erişim ihtiyacımızı da karşılamayı hedeflemektedir. Ayrıca nükleer santral, oluşturacağı ekonomik ivmeyle birçok yan sektöre de doğrudan ve dolaylı olarak katkı yapacaktır."

Ali Cumhur Taşkın, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı seçilen Eyyüp Kadir İnan'ı kutladı; görevi devreden Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş'e de hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

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