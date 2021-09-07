AK Parti'li Tamer: Entübe hastaların yüzde 98'i hiç aşı olmamış
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AK Parti'li Tamer: Entübe hastaların yüzde 98'i hiç aşı olmamış

AK Parti'li Tamer: Entübe hastaların yüzde 98'i hiç aşı olmamış
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, hastanede koronavirüs tedavisi gören hastaların aşılanma oranına değinerek, "Şu anda hastanede yatanların yüzde 52'si, yoğun bakımda entübe olan hastaların ise yüzde 98'i hiç aşı olmamış kişilerdir" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, hastanede koronavirüs tedavisi gören hastaların aşılanma oranına değinerek, "Şu anda hastanede yatanların yüzde 52'si, yoğun bakımda entübe olan hastaların ise yüzde 98'i hiç aşı olmamış kişilerdir" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili ve aynı zamanda doktor olan İsmail Tamer, katıldığı temel atma töreninde ülke genelinde ve Kayseri'de ciddi vaka artışının yaşandığını söyledi. Vatandaşların aşı yaptırması gerektiğinin altını çizen Milletvekili Tamer, "Son günlerde vaka sayısında artış yaşanıyor. Kayseri'de artış yaşanan ilk 5 illerden birisi. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz son derece hummalı bir çalışma sürdürüyor. Vatandaşlarımızın, sağlıkçıların işlerini kolaylaştırması gerekir. Maske, mesafe ve temizlik kurallarını ihmal etmemeliyiz. Kesinlikle işimiz yok ise kalabalık olan yerlerde bulunmamalıyız. Bu virüslerden korunmanın en önemli yolu aşı olmaktır. Şu anda hastanede yatanların yüzde 52'si hiç aşı yaptırmamış olanlardır. Yüzde 39,2'si ise iki doz sinovac aşısı yaptıranlardır. Yüzde 2,5'i bir doz, yüzde 0,5'i ise iki doz Biontech aşısı yaptıranlardır. Yoğun bakımda entübe olan hastaların ise yüzde 98'i hiç aşı olmamış kişilerdir. Ne olursunuz aşınızı yaptırın" dedi.


AK Parti'li Tamer: Entübe hastaların yüzde 98'i hiç aşı olmamış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç

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