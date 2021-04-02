AK Parti'li Tamer Akkan Sarıgöl'de zirai dondan etkilenen bağlarda incelemelerde bulundu

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkan, il başkanı Salih Hızlı ile ilçe başkanı Nihat Demirci, Sarıgöl'de zirai dondan zarar gören üzüm bağlarında inceleme yaptı.

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkan, il başkanı Salih Hızlı ile ilçe başkanı Nihat Demirci, Sarıgöl'de zirai dondan zarar gören üzüm bağlarında inceleme yaptı.

Emcelli, Çimentepe ve Bağlıca mahallelerindeki bağlarda incelemelerde bulunan Akkan, yaptığı açıklamada, Sarıgöl'de zarar gören bağları incelediklerini ve talepleri aldıklarını söyledi.

Akkan, Tarım ve Orman Müdürlüğünün hasar tespit çalışmalarına devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Zarar bazı yerlerde yüzde 70, bazı yerlerde yüzde 80. Türk devleti güçlüdür, gereğini mutlaka yapacaktır. Sigorta yaptırmayan çiftçilerimiz var. Bunların taleplerini yerinde dinleyerek sorunlarına çözüm oluşturmaya çalışacağız. Önümüzdeki hafta Ankara'da bakanlık nezdinde yapacağımız görüşmelerde onların dertlerine çare olamaya çalışacağız. TARSİM sigortasını yaptırmakta yarar var. Her yıl böyle olayla karşılaşmak mümkün, Allah göstermesin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan