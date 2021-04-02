AK Parti'li Tamer Akkan Sarıgöl'de zirai dondan etkilenen bağlarda incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti'li Tamer Akkan Sarıgöl'de zirai dondan etkilenen bağlarda incelemelerde bulundu

Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel
AK Parti'li Tamer Akkan Sarıgöl'de zirai dondan etkilenen bağlarda incelemelerde bulundu

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkan, il başkanı Salih Hızlı ile ilçe başkanı Nihat Demirci, Sarıgöl'de zirai dondan zarar gören üzüm bağlarında inceleme yaptı.

AK Partili Bülent Turan'dan Kürşat Ayvatoğlu öz eleştirisi: İşe alınması bizim kusurumuz
AK Partili Bülent Turan'dan Kürşat Ayvatoğlu öz eleştirisi: İşe alınması bizim kusurumuz
Son dakika: AK Parti, ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu
Son dakika: AK Parti, ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkan, il başkanı Salih Hızlı ile ilçe başkanı Nihat Demirci, Sarıgöl'de zirai dondan zarar gören üzüm bağlarında inceleme yaptı.

Emcelli, Çimentepe ve Bağlıca mahallelerindeki bağlarda incelemelerde bulunan Akkan, yaptığı açıklamada, Sarıgöl'de zarar gören bağları incelediklerini ve talepleri aldıklarını söyledi.

Akkan, Tarım ve Orman Müdürlüğünün hasar tespit çalışmalarına devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Zarar bazı yerlerde yüzde 70, bazı yerlerde yüzde 80. Türk devleti güçlüdür, gereğini mutlaka yapacaktır. Sigorta yaptırmayan çiftçilerimiz var. Bunların taleplerini yerinde dinleyerek sorunlarına çözüm oluşturmaya çalışacağız. Önümüzdeki hafta Ankara'da bakanlık nezdinde yapacağımız görüşmelerde onların dertlerine çare olamaya çalışacağız. TARSİM sigortasını yaptırmakta yarar var. Her yıl böyle olayla karşılaşmak mümkün, Allah göstermesin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Özlem Zengin Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Cem Adrian Burcu Biricik
Spor Fatih Terim Okay Yokuşlu Abdullah Avcı Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Alanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AK Parti'li Tamer Akkan Sarıgöl'de zirai dondan etkilenen bağlarda incelemelerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 16:47:46. #1.15#
title