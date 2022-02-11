AK Parti'li Nabi Avcı, Dünya Radyo Günü'nü kutladı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun düzenlediği Dünya Radyo Günü Çevrim İçi Semineri'nin açılış konuşmasını yaptı.

Avcı'nın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, radyo günlerini hatırlatarak konuşmasına başlayan Avcı, bugünün hakim iletişim mecralarıyla o zamanının kıyasladığında söz ve imge arasındaki mesafe üzerine bir kez daha eski bilinenleri anımsama ve yenileri görme imkanı olacağını kaydetti.

Konuşmalarda kitap ve film önerilerinin önemine değinen Avcı, özellikle genç iletişimciler için "Sözün Düşüşü" adlı kitabı tavsiye etti.

Avcı, günümüzdeki görsel uygarlığın nelere mal olduğunu ve gelecek kuşakları bekleyen tehlikeleri anlatan kitaptan "Söz aynı zamanda belirli bir düşünme tarzına kaynaklık eder. Tecrübe, imajlarla düşünen kişinin akıl yürütmeyle düşünmeye giderek daha az yetenekli hale geldiğini ve tam tersini gösterme eğilimindedir. İmajlara doğru entelektüel süreç, sözle ilişkili akıl yürütme entelektüel süreciyle çelişkilidir. Bir nesne ile zihinsel meşguliyetin farklı iki yolu vardır. Onlar yalnızca farklı yaklaşımları gerektirmezler aynı zamanda çok daha önemlisi birbirine muhalif zihinsel tutumları da gerektirirler." cümlelerini dinleyicilere aktardı.

Söz ile düşünmek ve imaj ile düşünmek arasındaki farkı hem Türkçe'den hem de yabancı dillerden etimolojik delillerle ortaya koyan Nabi Avcı, söz ile mantık arasındaki bağlantıya dikkat çekti.

İnsanı tarif ederken eskilerin konuşan canlı olarak tanımlamalarının da bu delili kuvvetlendirdiğini ifade eden Avcı, sözün geçerliliğini hala sürdüren radyoların ve radyocuların Dünya Radyo Günü'nü kutladı.