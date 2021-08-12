AK Parti'li Makas'tan CHP'ye Anafartalar Zaferi eleştirisi
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AK Parti'li Makas'tan CHP'ye Anafartalar Zaferi eleştirisi

AK Parti'li Makas'tan CHP'ye Anafartalar Zaferi eleştirisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, 10 Ağustos Anafartalar Zaferi törenlerinde CHP'nin temsilcisi bulunmamasını eleştirdi.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, 10 Ağustos Anafartalar Zaferi törenlerinde CHP'nin temsilcisi bulunmamasını eleştirdi.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Y-CHP, bir kez daha sahnede. Kendi kurmaylarına, 'Anafartalar Zaferi kutlamalarında bundan sonra her yıl bulunacağız, bunu geleneksel hale getireceğiz' diye fısıldayan Kılıçdaroğlu ve 10 Ağustos manzarası. Şaşırdık mı? Tabii ki hayır. Kahraman Mehmetçiğimize bir kez daha minnet duyduğumuz ve süngü hücumunun mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün göğsündeki saatinin parçalandığı yer Conkbayırı'ndaki anma töreninde ne CHP İl Başkanı, ne de temsilcisi vardı. Eskisi gibi olmayan ve yönetilemeyen yeni CHP'nin Atatürk'e sadece lazım olduğunda sahip çıktığı apaçık ortada. İşte Y-CHP" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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