AK Parti'li Keşir, HDP milletvekillerine, Anayasa'ya göre ettikleri yemine sadık kalmaları çağrısında bulundu
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AK Parti'li Keşir, HDP milletvekillerine, Anayasa'ya göre ettikleri yemine sadık kalmaları çağrısında bulundu

25.02.2021 19:05 | Son Güncelleme: 25.02.2021 19:05
AK Parti'li Keşir, HDP milletvekillerine, Anayasa'ya göre ettikleri yemine sadık kalmaları çağrısında bulundu

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, TBMM'nin, milletvekillerine "iletişim harcaması" için verdiği ödenekle pul alıp cezaevindeki PKK'lı teröristlere gönderme girişiminin, teröre finansman, kamu zararı ve milletvekilinin görevi kötüye kullanması olduğunu belirterek, HDP...

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, TBMM'nin, milletvekillerine "iletişim harcaması" için verdiği ödenekle pul alıp cezaevindeki PKK'lı teröristlere gönderme girişiminin, teröre finansman, kamu zararı ve milletvekilinin görevi kötüye kullanması olduğunu belirterek, HDP milletvekillerine, Anayasa'ya göre ettikleri yemine sadık kalmaları çağrısında bulundu.

Keşir, bazı HDP milletvekillerinin, Meclis'in verdiği iletişim ödeneğiyle cezaevinde bulunan teröristlere pul gönderdiği haberlerine ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

TBMM'nin, "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" ilkesiyle milli iradenin tecelligahı olduğuna işaret eden Keşir, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milletimizin önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran Meclis, coğrafyamızın son sığınağıdır. 'Biz kadınlar hedefe yürüyecek ve Cumhuriyet meşalesini her alanda taşıyacağız' diyen Satı Kadınların görev yaptığı Meclis'tir burası." diye konuştu.

Keşir, TBMM'nin, "Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım" haykırışıyla, meydan okuyuşuyla, Milli Mücadele'de olduğu gibi 15 Temmuz'da da istiklal ve istikbaline sahip çıkan milletin evi olduğunu vurguladı.

Yeminin, kadim bir gelenek olduğuna işaret eden Keşir, milattan yaklaşık 2 bin 500 yıl önce yaşayan Lycurgus'un "Demokrasiyi bir arada tutan güç, yemindir" sözünü anımsattı.

Keşir, dünyanın hemen her yerinde kamu görevlilerinin, devlet yetkisini kullananların, anayasalarına bağlı kalacaklarına dair söz verip, yemin ettiklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazi Meclisimizin çatısı altında görev yapan biz milletvekilleri, elbette ki HDP'li üyeler de Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağımıza, toplumun huzur ve refahı, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü üzerine yemin etmekteyiz. HDP'li üyeler dahil bu yemine sadık kalmak zorundayız.

TBMM'nin, milletvekillerine 'iletişim harcaması' için verdiği ödenek ile pul alıp cezaevindeki PKK'lı teröristlere gönderme girişimi, -Adalet Bakanlığı yetkililerimizin öngörüsü sayesinde bu girişim aşamasında engellendi- teröre finansmandır. Aynı zamanda kamu zararıdır. Diğer yandan devlet görevi sıfatında olan milletvekillerinin, görevi kötüye kullanmasıdır. Böyle bir şuursuzluk ve aymazlık olamaz, bunu reddediyorum. HDP milletvekillerine, Anayasa'nın 81. maddesine ettikleri yemine sadık kalmaları çağrısında bulunuyorum."

Keşir, Ermeni çetecilerin, teröristlerin top ve tankla Hocalı'ya saldırışının 29. yılı olduğunu anımsatarak, 106'sı kadın 83'ü çocuk olmak üzere 613 Azerbaycanlı kardeşlerinin, Hocalı katliamında şehit edildiğini söyledi.

AK Parti'li Keşir, 28 Şubat'ın da yıl dönümü olduğuna dikkati çekerek, "Bin yıl sürecek dedikleri 28 Şubat'ın destekçileri, milletimizin basireti sayesinde kısa süre içinde tarihin derin sayfalarında, tarihin arka odalarında, tarihin çöplüğünde yerini aldılar. Ancak 28 Şubat'ta mağdur edilen insanlar, kadınlar, kurumlar bugün dimdik ayakta. 28 Şubat müdahalesinden 24 yıl sonra bugün, AK Parti iktidarıyla birlikte güçlü demokrasisiyle, kalkınmasıyla, ekonomisiyle, artan özgüveniyle bölgede söz sahibi bir Türkiye var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk

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