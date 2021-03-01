AK Parti'li Kavuncu, 28 Şubat sürecinde rol oynayanları milletten özür dilemeye çağırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AK Parti'li Kavuncu, 28 Şubat sürecinde rol oynayanları milletten özür dilemeye çağırdı

01.03.2021 16:51 | Son Güncelleme: 01.03.2021 16:54
AK Parti'li Kavuncu, 28 Şubat sürecinde rol oynayanları milletten özür dilemeye çağırdı

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, 28 Şubat sürecinde rol oynayanların milletten özür dilemesi gerektiğini belirtti.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, 28 Şubat sürecinde rol oynayanların milletten özür dilemesi gerektiğini belirtti.

Kavuncu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 24 yıl önce gerçekleşen 28 Şubat "postmodern darbesinin" bir utanç olduğunu ifade etti.

Darbecilerin, vefatının seneyi devriyesinde rahmet ve şükranla anılan Necmettin Erbakan'ı, 28 Şubat 1997 MGK toplantısında adeta "rehin aldıklarını" ve irticayla mücadele adı altında antidemokratik kararlarını Erbakan'a dayattıklarını ifade eden Kavuncu, her türlü psikolojik harp yöntemleri kullanılarak toplumun sindirilip yılgınlığa düşürüldüğü bir ortamda, Refah-Yol hükümetinin iktidarı bırakmak zorunda kaldığını anımsattı.

Erol Kavuncu, 28 Şubat sürecinde 6 milyon kişinin hukuksuz fişlemelerle "sakıncalı" ilan edildiğini, binlerce insanın haksız, hukuksuz soruşturma ve kovuşturmalarla mahkum edildiğini, yerli ve milli olan bütün sivil toplum kuruluşlarının hedef gösterildiğini söyledi.

28 Şubat sürecinde rol oynayanlara çağrıda bulunan Kavuncu, şöyle konuştu: "Zamanın Genelkurmay karargahından aldıkları talimatlarla manşetler oluşturarak 'Gerekirse silah bile kullanırız.' başlıkları atan apoletli medya ve gazeteciler, o süreçte sivil toplumu temsil ettiklerini iddia eden 'beşli çete' sözüm ona STK yöneticileri, kurumsal anlamda milletimizden özür dilemeli, helallik istemelidirler. Zira ancak bu şekilde bilerek ve isteyerek yüklendikleri bu ağır sorumluluktan biraz olsun kurtulabilirler. Aksi halde, 'namlusunu milletine doğrultan' darbeci hainlerin safında olma mesuliyetinden asla kurtulamayacaklardır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Zeki Müren Sinan Akçıl Müslüm Gürses Kerimcan Durmaz
Spor Erol Bulut Mesut Özil Ünal Karaman Mustafa Yumlu Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aydın Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti'li Kavuncu, 28 Şubat sürecinde rol oynayanları milletten özür dilemeye çağırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 16:57:59. #1.15#
title