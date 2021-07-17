AK Parti'li Güneş'ten maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması çağrısı
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AK Parti'li Güneş'ten maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması çağrısı

AK Parti'li Güneş'ten maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması çağrısı
Anadolu Ajansı / Alper Atalay - Haberler | Politika

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Kovid-19 salgınıyla mücadele için maske, mesafe, ve temizlik kurallarına uyulması çağrısı yaptı.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Kovid-19 salgınıyla mücadele için maske, mesafe, ve temizlik kurallarına uyulması çağrısı yaptı.

Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 1,5 yıllık süreçte hükümetin Kovid-19'a ilişkin pek çok tedbiri hayata geçirdiğini söyledi.

Kovid-19 ile mücadele ve can kayıplarının yaşanmaması için yeri geldiği zaman camilerin, okulların, kahvehanelerin, lokantaların, alışveriş merkezlerinin kapatıldığını anımsatan Güneş, Kovid-19'a ilişkin Türkiye'de alınan tedbirleri ve yaşanan süreçleri anlattı. Salgınla mücadelede aşılamaya hız verildiğini ifade eden Güneş, şimdiye kadar 62 milyon 244 bin doz aşı yapıldığını belirtti.

Güneş, 1 Temmuz'daki normalleşmeden sonra vatandaşlarda "virüs hastalık yapma etkisini kaybetti", "Virüs tatile çıktı" gibi bir algının oluştuğuna işaret ederek, "Vatandaşlarımızı buradan uyarmak istiyoruz; virüsün tatile çıktığı yok. Virüs aynı şekilde yerinde duruyor." diye konuştu.

Vatandaşların maske, mesafe, temizlik kurallarına uymadıklarını gördüklerini dile getiren Güneş, "Eğer biz yine can kaybı yaşamak, eskisi gibi kısmi kapalı günlere dönmek istemiyorsak ve normal yaşamımızı sürdürmek istiyorsak, maske, mesafe, temizlik kurallarına uyalım." çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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