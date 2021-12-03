Son dakika haber! AK Parti'li Güldal Akşit, hayatını kaybetti (2)

Ak Parti'li Güldal Akşit, hayatını kaybetti (2)

'10 KASIM'DA ENTÜBE EDİLDİ'

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, hayatını kaybeden eski Turizm ve Devlet Bakanı, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Güldal Akşit'in ölümüyle ilgili hastane önünde açıklama yaptı. Prof. Dr. Ünüvar, Akşit'in sabah saat 09.35'te hayatını kaybettiğini belirterek, "8 Kasım'dan beri tedavi görüyordu. Aynı gün yoğun bakıma alındı ve 10 Kasım'da entübe edildi. Çoklu organ yetmezliği ve solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Yarın saat 12.00'de Meclis'te düzenlenecek törenin ardından öğle namazına müteakip Kocatepe Camii'nde cenaze namazı sonrası Karşıyaka mezarlığına defnedilecek" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri

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