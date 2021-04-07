AK Parti'li Durgut'tan, Dünya Sağlık Günü mesajı Açıklaması
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AK Parti'li Durgut'tan, Dünya Sağlık Günü mesajı Açıklaması

Anadolu Ajansı / Adem Balta - Haberler | Politika
AK Parti'li Durgut'tan, Dünya Sağlık Günü mesajı Açıklaması

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Dünya Sağlık Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, sağlık çalışanlarının, insanlık için ne kadar yaşamsal değerde olduğunu...

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TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Dünya Sağlık Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, sağlık çalışanlarının, insanlık için ne kadar yaşamsal değerde olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Durgut, AA muhabirine, 7 Nisan'ın, Dünya Sağlık Günü olduğunu anımsattı.

Kovid-19 salgınının, sağlık çalışanların, insanlık için ne kadar yaşamsal değerde olduğunu bir kez daha gösterdiğini aktaran Durgut, salgınla mücadelede birçok sağlık çalışanının hayatını kaybettiğine dikkati çekti.

Müşerref Pervin Tuba Durgut, "2021 yılının, Sağlık Bakanlığımızın önerisi ile tüm dünyada sağlık çalışanları yılı ilan edilmesi çok yerinde bir karar olmuştur. Pandemide üzerimize düşen kişisel sorumlulukları yerine getirerek, sağlık çalışanlarımızla dayanışmamızı göstermemiz, pandemiyle mücadelede başarıya ulaşmamız için büyük önem taşıyor. Bunu 2021 yılında başaracağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Durgut, Dünya Sağlık Örgütü'nün bu seneki "Dünya Sağlık Günü" temasını, "daha adil ve daha sağlıklı bir dünya inşa etmek" şeklinde belirlediğini vurgulayarak, bu temanın belirlenmesinde, salgının dünyada, sağlık hizmetlerine erişimdeki eşitsizliği bir kez daha göstermesinin etkili olduğunu belirtti.

Zengin ülkelerin maddi imkanları sayesinde aşı temininde sıkıntı yaşamadığını dile getiren Durgut, Afrika ülkelerinin nereden ve nasıl aşı bulacağının tam bir muamma olarak kalmasının, küresel aşı adaletsizliğini gözler önüne seren bir gerçek olduğunu kaydetti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Durgut, "Sosyal bir devlet olmanın gereği olarak Türkiye'de bütün vatandaşlarımızın, genel sağlık kapsamında olması, Kovid-19 tedavi ve aşılamasının ücretsiz karşılanması, güçlü bir sağlık sistemi, hastane ve yatak kapasitesinin varlığı bu salgınla mücadele ederken, elimizi güçlendiren önemli faktörlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

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