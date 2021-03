AK Parti Sözcüsü Çelik: "FETÖ terör örgütü, Türkiye düşmanı bir ihanet şebekesidir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, FETÖ terör örgütünün New York'taki karalama kampanyasına ilişkin, "FETÖ terör örgütü, Türkiye düşmanı bir ihanet şebekesidir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, FETÖ terör örgütünün New York'taki karalama kampanyasına ilişkin, "FETÖ terör örgütü, Türkiye düşmanı bir ihanet şebekesidir" dedi.

New York'taki FETÖ terör örgütü mensuplarının Times Meydanı'nda dijital ekrana verdiği reklam hem Amerika'daki hem Türkiye'deki vatandaşlardan sert tepki gördü. Terör örgütünün karalama kampanyasına Twitter üzerinden tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Çelik, "FETÖ terör örgütü Türkiye düşmanı, tüm ihanet projelerinin gönüllü kölesidir. FETÖ yöneticileri tıpkı PKK gibi insanlık düşmanı ve Türkiye düşmandır. Bunların Cumhurbaşkanımıza saldırıları milletimize düşman oldukları içindir. Bu ihanet şebekesi Türkiye'yi durduramaz, Cumhurbaşkanımızın kararlı yürüyüşünü durduramaz. FETÖ ihanet planlarının önünde en büyük engel olarak Cumhurbaşkanımızı gördüğü için dünyanın her yerinde Erdoğan düşmanlığı yapıyor. FETÖ terör örgütü, Türkiye düşmanı bir ihanet şebekesidir. FETÖ, Türkiye'ye düşmandır, bu nedenle Cumhurbaşkanımıza düşmandır. Bu ihanet şebekesi, New York'ta 'stop Erdoğan' başlıklı yalan dolu ilanlarla Sn. Cumhurbaşkanımızı hedef alarak ihanetlerine yeni bir sayfa ekledi" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı