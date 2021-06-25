AK Parti'li Can: MKEK, özelleşme baskısından kurtulacak
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AK Parti'li Can: MKEK, özelleşme baskısından kurtulacak

AK Parti'li Can: MKEK, özelleşme baskısından kurtulacak
Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Politika

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) hazinenin malı olacak, özelleşme baskısından kurtulacak" dedi.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) hazinenin malı olacak, özelleşme baskısından kurtulacak" dedi. 

TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda görüşmeleri süren Makina ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Kanun Teklifi'nin altında imzası bulunan AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Kırıkkale'de partisinin il teşkilatında basın açıklaması yaptı. Can, kurumun mevcut haliyle her an özelleştirme baskısı altında bulunduğunu söyleyerek, "Hem özelleşmesin hazinenin malı olsun hem de özel şirket mantığıyla yönetilsin rekabet olsun. MKEK hazinenin malı olacak, özelleşme baskısından kurtulacak; özelleşmeden KİT'ten alıyoruz, hazineye bağlıyoruz. Bütün sermayesi; aktifi, pasifiyle beraber hazinenin mülkiyetinde, Milli Savunmanın sevk ve idaresinde Türk Ticaret Kanununa göre kamunun bir anonim şirketi olacak. Bunu yapmak zorundayız. Dünya silah devleri böyle yönetiliyor" dedi.

MKEK'in göz bebekleri olduğunu ifade eden Can, "MKEK, Türkiye'nin en önemli stratejik kurumlarından biridir. Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman devletin uhdesinde kalması lazımdır diye düşünüyoruz. Bizim dünya silah sektörüyle rekabet edebilmemiz için bu şekilde kamunun inisiyatifinde özel teşebbüs mantığıyla yönetebilecek bir şirkete ihtiyacımız var. Emsalleri var TAI, ASELSAN, ROKETSAN, MKEK bunların babası. MKEK de bu noktada hak ettiği yere gelmelidir, gelecektir ve biz siyaseten bu kanunu destekledik. Bu zaten MKEK'in 40-50 yıldır kendi talebi, AK Parti dönemindeki talebi değil. 'Niye hazinenin olsun' diyoruz; stratejik bir kurumdur. Zor zamanlarda her şey olabilir. Dolayısıyla devletin olsun, hazinenin olsun. Kesinlikle özelleştirilemesin, özelleştirme baskısından kurtulsun; ama özel şirket mantığıyla da yönetilsin" ifadelerini kullandı.

 


AK Parti'li Can: MKEK, özelleşme baskısından kurtulacak
AK Parti'li Can: MKEK, özelleşme baskısından kurtulacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Can

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