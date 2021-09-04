AK Parti'li Çalık'tan Bolu Belediye Başkanı'nın sosyal medya yayınında anlattığı anısına tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti'li Çalık'tan Bolu Belediye Başkanı'nın sosyal medya yayınında anlattığı anısına tepki

AK Parti'li Çalık'tan Bolu Belediye Başkanı'nın sosyal medya yayınında anlattığı anısına tepki
Anadolu Ajansı / Yeter Erdine - Haberler | Güncel

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu Başkanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın katıldığı sosyal medya yayınında bir kadınla yaşadığı diyaloğu anlatmasına tepki gösterdi.

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu Başkanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın katıldığı sosyal medya yayınında bir kadınla yaşadığı diyaloğu anlatmasına tepki gösterdi.

Çalık'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekili Çalık, Malatya'daki temasları kapsamında mimarlarla bir araya geldi.

Daha sonra AK Parti Malatya İl Kadın Kolları ile Yeşilyurt İlçe Kadın Kolları Başkanlıklarının düzenlediği "STK Buluşması"nda kadın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Çalık, burada yaptığı konuşmada, kadınların bugüne kadar yaptıkları çalışmaları yakından takip ettiklerini, 20 yıldır siyaset yaparken de kadınların hep özel ilgi alanı olduğunu ifade etti.

Çalık, şöyle devam etti:

"İnsana yapılan şiddetin, tacizin, tecavüzün, canlıya yapılan şiddetin tamamen karşısındayız. Bu konuda da tavrımızı net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Bolu Belediye Başkanı'nın kendisinden tüp bebek konusunda yardım isteyen bir hanımefendi için söylediği cümleler yürek yarasıdır. Biz siyaset yapıyoruz, herkesin derdiyle dertleniyoruz. Çok özel ve mahrem konularını paylaşan erkek ve kadınlar var. Ama özelikle başörtülü bir kadın olarak vurgusunu yaparak, hassasiyetini göz önünde bulundurmadan yaşamış olduğu hadiseyi 'enteresan ve komik hadise' diye anlatabilecek seviyedeki bir siyasetçiyi, toplumun değerlerine aykırı veya toplumun hassasiyetlerini rencide edici sözlerini kınıyorum. Kadın üzerinden hiçbir şekilde siyaset yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Her siyasetçinin vatandaşlarla ilgili yaşamış olduğu diyaloglar vardır ama bunların bazıları paylaşılmayan bilgilerdir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

Akşener'in paylaşımıyla gündeme geldi! Valilik'ten 'Çengi' açıklaması: Böyle bir ifade kesinlikle kullanılmadı
Akşener'in paylaşımıyla gündeme geldi! Valilik'ten "Çengi" açıklaması: Böyle bir ifade kesinlikle kullanılmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Meral Akşener Devlet Bahçeli Aliya İzzetbegoviç Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Haluk Levent Demet Akalın Ferhan Şensoy
Spor Muslera Umut Meraş Alper Yılmaz Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
AK Parti'li Çalık'tan Bolu Belediye Başkanı'nın sosyal medya yayınında anlattığı anısına tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 16:50:13. #1.14#

title