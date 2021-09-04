AK Parti'li Çalık'tan Bolu Belediye Başkanı'nın sosyal medya yayınında anlattığı anısına tepki

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu Başkanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın katıldığı sosyal medya yayınında bir kadınla yaşadığı diyaloğu anlatmasına tepki gösterdi.

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu Başkanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın katıldığı sosyal medya yayınında bir kadınla yaşadığı diyaloğu anlatmasına tepki gösterdi.

Çalık'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekili Çalık, Malatya'daki temasları kapsamında mimarlarla bir araya geldi.

Daha sonra AK Parti Malatya İl Kadın Kolları ile Yeşilyurt İlçe Kadın Kolları Başkanlıklarının düzenlediği "STK Buluşması"nda kadın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Çalık, burada yaptığı konuşmada, kadınların bugüne kadar yaptıkları çalışmaları yakından takip ettiklerini, 20 yıldır siyaset yaparken de kadınların hep özel ilgi alanı olduğunu ifade etti.

Çalık, şöyle devam etti:

"İnsana yapılan şiddetin, tacizin, tecavüzün, canlıya yapılan şiddetin tamamen karşısındayız. Bu konuda da tavrımızı net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Bolu Belediye Başkanı'nın kendisinden tüp bebek konusunda yardım isteyen bir hanımefendi için söylediği cümleler yürek yarasıdır. Biz siyaset yapıyoruz, herkesin derdiyle dertleniyoruz. Çok özel ve mahrem konularını paylaşan erkek ve kadınlar var. Ama özelikle başörtülü bir kadın olarak vurgusunu yaparak, hassasiyetini göz önünde bulundurmadan yaşamış olduğu hadiseyi 'enteresan ve komik hadise' diye anlatabilecek seviyedeki bir siyasetçiyi, toplumun değerlerine aykırı veya toplumun hassasiyetlerini rencide edici sözlerini kınıyorum. Kadın üzerinden hiçbir şekilde siyaset yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Her siyasetçinin vatandaşlarla ilgili yaşamış olduğu diyaloglar vardır ama bunların bazıları paylaşılmayan bilgilerdir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine