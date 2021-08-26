AK Parti'li Bostancı: Türkiye'nin daha fazla mülteci alması mümkün değil
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AK Parti'li Bostancı: Türkiye'nin daha fazla mülteci alması mümkün değil

AK Parti'li Bostancı: Türkiye'nin daha fazla mülteci alması mümkün değil
Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Haberler | Politika

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Türkiye'nin daha fazla mülteci alması mümkün değil. Bizim derdimiz; mevcut olanların da makul uygun şartlar teşekkül ettiğinde geri gönderilmesi. Türkiye'nin genel tutumu bu" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Türkiye'nin daha fazla mülteci alması mümkün değil. Bizim derdimiz; mevcut olanların da makul uygun şartlar teşekkül ettiğinde geri gönderilmesi. Türkiye'nin genel tutumu bu" dedi.

AK Parti'li Bostancı, Meclis'te gazetecilere gündeme dair değerlendirmede bulundu. Bostancı, 'Türkiye'de mülteci merkezleri kurulacağı' iddiasının gerçeğini yansıtmadığını belirterek, "Bizim öyle bir planımız yok. Zaten Türkiye'de yeteri kadar mülteci var. Türkiye'nin daha fazla mülteci alması mümkün değil. Bizim derdimiz; mevcut olanların da makul uygun şartlar teşekkül ettiğinde geri gönderilmesi. Türkiye'nin genel tutumu bu. Afganistan'da malum gelişmeler dolayısıyla bir göç hareketi var. Ama henüz boyutları ne kadardır, ne tür bir hareketlilik var, ona ilişkin henüz değerlendirmeler spekülatif. Türkiye de Afganistan'dan gelen göçmenlere mani olacak şekilde İran sınırında tahkim etmeye yönelik bir çalışma içeresinde. Bir duvar örülüyor. İçişleri Bakanlığı ile İran İçişleri Bakanlığı arasında sınır güvenliğini temin etmek korusunda görüşmeler yaptılar. Sınırlarda çok yüksek derecede bir önlem var" dedi.

'TÜRKİYE GEÇİŞ GÜZERGAHI OLARAK KABUL EDİLEMEZ'

Bostancı, Avrupa'da göçmen düşmanlığının bulunduğunu söyleyerek, "Bu siyasi hareketlerde de prim yapma alanı görülüyor. Genellikle Türkiye'deki farklı siyasetten insanlar Avrupa'daki göçmen düşmanlığı ve ırkçı düşmanlığını eleştiriyor. Ama ne yazık ki mesele Türkiye'deki göçmenler olduğunda sakınca görmüyorlar. Bu ikiyüzlülüktür. Türkiye'nin pozisyonu belli. Suriye'deki savaş dolayısıyla buraya gelen insanlar var. Aynı şekilde uygun şartlar oluştuğunda da gönderilecekler. Türkiye'nin herhangi bir şekilde göçmen alması söz konusu değil. Böyle bir hesabı da gücü de yok. Türkiye bir geçiş güzergahı olarak kabul edilemez" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar

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AK Parti'li Bostancı: Türkiye'nin daha fazla mülteci alması mümkün değil - Haberler
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