AK Parti'li Aydemir Türkiye'nin pandemi şartlarında dahi ekonomide ciddi mesafeler aldığını söyledi
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AK Parti'li Aydemir Türkiye'nin pandemi şartlarında dahi ekonomide ciddi mesafeler aldığını söyledi

01.03.2021 13:03 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:03
AK Parti'li Aydemir Türkiye'nin pandemi şartlarında dahi ekonomide ciddi mesafeler aldığını söyledi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Türkiye'nin pandemi şartlarında dahi ekonomide diğer ülkelere göre ciddi mesafeler aldığını belirtti.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Türkiye'nin pandemi şartlarında dahi ekonomide diğer ülkelere göre ciddi mesafeler aldığını belirtti.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bir partinin genel başkan yardımcısının, "Ovit Tüneli'nin maliyeti çok yüksek, bu yatırımın geri dönüşü 50 yıl." dediğini aktardı.

Ovit Tüneli'nin Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir tünel olduğunu, 14 kilometre tek tüp, 28 kilometre çift tüp uzunluğu bulunduğunu anımsatan Aydemir, "Devasa bir tünel. Avrupa'da dördüncü, dünyada altıncı büyük tünel. Sen neye göre bu değerlendirmeyi yaptın? Laf olsun torba dolsun kabilinden söylenmiş şeyler. Ovit Tüneli sadece Erzurum'u değil bütün bölgeyi denize yakınlaştırdı." dedi.

Bu açıklamanın, AK Parti ile muhalefetin insana bakışını gösterdiğini ifade eden Aydemir, "AK Parti insana hizmeti esas alıyor. Bu tünelin iktisadi getirisi çok yüksek. Onu da bir tarafa koyuyoruz, hiçbir getirisi olmasa bile hayatı kolaylaştırması yetmez mi? Bu yaklaşım bizi üzmüştür, insanları kırmıştır. Ovit Tüneli tek başına çok değerlidir ama onu tamamlayan tünellerimiz var. Tüm tüneller bittiğinde Erzurum ile denizin arası 1,5 saate inmiş olacak. Her şeye para gözüyle baktığınızda kaybederseniz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin 2020'de yüzde 1,8 büyüdüğüne işaret eden Aydemir, pandemi şartlarında dahi Türkiye'nin ekonomide diğer ülkelere göre ciddi mesafeler aldığını belirtti.

AK Parti'nin eser siyaseti yaptığını söyleyen Aydemir, bu yaklaşımın hem ekonomik büyümeye etkisinin olduğunu hem de insanların huzur katsayısını artırdığını dile getirdi.

Aydemir, 1 Mart Muhasebeciler Günü'nü de kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

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