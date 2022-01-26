İSTANBUL (DHA) - Ak Parti'li Akbaşoğlu: CHP zihniyeti İstanbul'da kara çakıldı

Ak Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "CHP'li belediye yönetiminin 1 hafta önce meteorolojinin uyarılarına rağmen gerekli tedbirleri almayarak, İstanbulluyu maruz bıraktığı durum, hepimizin gözü önünde cereyan etti. Burada aslında olup biten hadise, CHP zihniyetinin İstanbul'da tam manasıyla kara çakıldığı gerçeğidir" dedi.

Ak Parti'li Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlendiği basın toplantısında, siyasetin kendilerine göre önemli hizmet olduğunu belirtti. Siyaseti, hakikatin ve hizmetin değil hakaretin ve algının aracı olarak görenlerin de mevcut olduğunu söyleyen Akbaşoğlu, "CHP'li belediye yönetiminin 1 hafta önce meteorolojinin uyarılarına rağmen gerekli tedbirleri almayarak, İstanbulluyu maruz bıraktığı durum, hepimizin gözü önünde cereyan etti. Burada aslında olup biten hadise, CHP zihniyetinin İstanbul'da tam manasıyla kara çakıldığı gerçeğidir. Olgular yerine algılarla siyaset yapıldığı, İstanbul'da yaşanan hadiseler bir kez daha ortaya koydu" diye konuştu.

AK Parti'li Akbaşoğlu ayrıca seçim kanunu ile ilgili olarak ise "İnşallah yakın zamanda kamuoyunu bilgilendireceğimizi ifade etmek isterim" diye konuştu.

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