AK Parti Lapseki Gençlik Kollarının düzenlediği Yaz Futbol Turnuvası sona erdi

AK Parti Lapseki Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Yaz Futbol Turnuvası'nda şampiyon Çardak beldesinden Kumluyolspor oldu.

AK Parti Lapseki Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Yaz Futbol Turnuvası'nda şampiyon Çardak beldesinden Kumluyolspor oldu.

Yaklaşık bir ay süren turnuvaya 15 takım katıldı. Finalde Kumluyolspor ile Umurbey beldesinden Umurbeyspor karşılaştı. Normal süresi 3-3 biten finali penaltılarla Kumluyolspor 9-8 kazandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, turnuva sonunda yaptığı açıklamada, her bölgede futbol tesislerini gözden geçirdiklerini söyledi.

Turan, son bir yılda 172 basketbol sahası yaptıklarını ifade ederek, "Köy köy, kasaba kasaba, ilçe ilçe, futbol tesislerimizi gözden geçiriyoruz. Bu saha gibi birçok sahayı hem ilçelerimize, hem büyük köylerimize yapma imkanı bulduk. Bunun karşılığında da çok muhabbetli ortamlar oluşuyor, rekabetler oluşuyor." dedi.

MHP Lapseki İlçe Başkan Yardımcısı Hakan Ceyhan'ın bir süre önce hayatını kaybeden oğlu Hasan Efe Ceyhan'a Allah'tan rahmet dileyen Turan, "Tabii bu maçların ayrı bir kıymeti oldu, bu müsabakaların hatıralarını geçtiğimiz günlerde vefat eden Hasan Efe kardeşimize hediye ettik. 20 gün kadar önce kendisini cennete uğurladık genç yaşta, Allah anne ve babasına sabırlar versin." diye konuştu.

Turnuvanın birincisi Kumluyolspor'a kupasını AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ikinci tamamlayan Umurbeyspor'un kupasını AK Parti İlçe Başkanı Namık Ergin ve MHP İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, 3'üncü Beyçayırspor'un kupasını da Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin