AK Parti Kozan İlçe Başkanı Bilgili: "Yeter ki hizmet etsinler" AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, "Kozanımıza hizmet yapılmamasının nedeni Cumhur İttifakı belediye meclis üyelerimiz değil, sayın belediye başkanıdır" dedi.

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, "Kozanımıza hizmet yapılmamasının nedeni Cumhur İttifakı belediye meclis üyelerimiz değil, sayın belediye başkanıdır" dedi.

Başkan Bilgili, Cumhur İttifakının Kozan'a hizmet edilmesine engel olunduğu iddiasına sert cevap verdi.Bilgili "Belediye başkanı iş makinesi ve çöp konteynırı almaları için 2 milyon 923 bin TL borçlanma yetkisi istemiştir, 300 işçiyi çıkarmanın belediye bütçesine maliyeti yaklaşık 9 milyon TL'dir. Bu tablo karşısında Kozanımıza hizmet yapma niyetleri olup olmadığının takdirini Kozan halkımızın takdirine bırakıyoruz" dedi.

AK Parti olarak biz Kozan'a yapılacak olan hizmetlere yatırımlara engel olmak değil her zaman destek olduklarını belidten Bilgili, şunları kaydetti:

"Kozan'a hizmet yapılmamasının sorumlusu asla Cumhur İttifakı meclis üyeleri değil, belediye başkanıdır. Kozanımızın menfaatine olan tüm kararlara "evet" dedik bundan sonrada "evet" demeye hazırız. Kozan Belediyesi başkanlık makamı Cumhur İttifakı belediye meclis üyelerini zan altında bırakarak hizmete engel oluyorlar diye şikayet etme makamı değil, hizmet etme makamıdır. Kozanlı vatandaşlarımız belediye başkanından hizmet bekliyor. Belediye başkanının algı taşeronları, halkı aldatmakla harcadıkları enerjiyi Kozanımıza hizmet etmek için harcasınlar. İlçemizdeki tüm mahalle ve muhtarlıkların şikayetleri bellidir belediye başkanı hangi mahalle ve sokağa hangi hizmeti getirdiğini açıklasın. Belediye başkanı, meclis toplantısında Kozanımızla ilgili yapacağı projeleri ve hizmetleri anlatmak yerine belediye meclis üyelerimizle polemiğe giriyor. Sayın Abdullah Avcı bizim büyükşehir belediye meclis üyemizdir ve belediye meclis grup sözcümüzdür. Kendisine güvenimiz tamdır. Abdullah Bey'in AK Partililiğini sorgulamak, AK Parti'den aday adayı olup da partimiz, Cumhur İttifakı yönünde karar aldıktan sonra Saadet Partisi'nden aday olan belediye başkanının haddine değildir. Sayın belediye başkanı 15 aylık süre içerisinde Kozanımıza hizmet yapmamıştır. Kendisinden Kozanımıza hak ettiği hizmeti yapmasını bekliyoruz. Yapacağı tüm hizmetler ve projelerde AK Parti olarak destek vermeye hazırız." - ADANA

Kaynak: İHA