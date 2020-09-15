AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı Hüyük'te
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AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı Hüyük'te

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Konya'nın Hüyük ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı Hüyük'te
15.09.2020 13:23 | Son Güncelleme: 15.09.2020 13:26

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Konya'nın Hüyük ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Özboyacı, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ile bir araya geldi ve ilçedeki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Ardından Çiğdem ve AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Özkan, AK Parti Hüyük İlçe Başkanı Muammer Karaaslan ve meclis üyeleriyle, ilçe merkezinde esnaf ziyareti yapan Özboyacı, Çukurkent, Budak, Kıreli, Tolca mahallelerini de gezdi.

Kahvehanelerde bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet ederek istek ve sorunlarını dinleyen Özboyacı, Kıreli Mahallesi'nde yanına gelen 12 yaşındaki Hüseyin isimli çocuğa, Konyasporlu olma sözünü vermesi üzerine Konyaspor forması hediye etti.

Milletvekili Özboyacı, ziyaretiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, Hüyüklü vatandaşların memnuniyetini görmelerinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem de Özboyacı'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Seçimlerde ne söz verdiysek, canla başla çalışarak bahanelerin ardına sığınmadan halkımıza hizmet etmek, yaşam standartlarını yükseltmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu ülke, ilçemiz ve ilimiz için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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