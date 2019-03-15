AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Kadınhanı İlçesini Ziyaret Etti

Esnaf ve vatandaşlarla buluşan Milletvekili Halil Etyemez, "Son dönemde Konya Büyükşehir Belediyemiz ve Kadınhanı Belediyemiz tarafından ilçemize toplam 191 milyon lira yatırım yapıldı. 31 Mart seçimlerini Cumhur İttifakı'nın AK Parti'mizden adayı Mehmet Badem'in kazanmasıyla Kadınhanı ilçemizde yatırımlar hız kesmeden sürecek." dedi.

Milletvekili Halil Etyemez, ilk olarak Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Belediye Başkan Adayı Mehmet Badem, AK Parti İlçe Başkanı İrfan Karaca, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Köklü ve MHP İlçe Başkanı Teyfik Yağcı ile birlikte Kadınhanı Toplum Sağlığı Merkezi'ni ve Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Milletvekili Etyemez, doktorların ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

191 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Milletvekili Etyemez, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte ilçe merkezindeki esnafları ziyaret ederek hayırlı işler diledi ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretler sırasında ilçeye yapılan yatırımlardan bahseden Etyemez, "AK Parti hizmet odaklı çalışan, vatandaşların refah seviyesini arttıran partidir. Bu kapsamda Kadınhanı İlçemize altyapıdan üstyapıya, içme suyu hattından tarımsal sulamaya, şehir parkından mahalle parklarına, şehir konağından pazar yerine kadar birçok yatırım yapıldı. Son dönemde Büyükşehir Belediyemiz ilçemize 121 milyon lira değerinde yatırımlar yaptı. Kadınhanı Belediyemiz ise 70 milyon lira değerinde yatırımlar yaptı. Toplamda yapılan 191 milyon liralık yatırımlarla Kadınhanı ilçemizin çehresi değişti. 31 Mart'ta da Cumhur İttifakı'nın AK Parti'mizden adayı Mehmet Badem kazanacak, Kadınhanı ilçemizde yatırımlar hız kesmeden devam edecek inşallah." dedi.

ÇİFTÇİLERE BİRÇOK ALANDA DESTEK

Tarım alanında çiftçilere verilen desteklere de değinen Milletvekili Halil Etyemez, ilçedeki 5 bin 142 kayıtlı çiftçinin desteklerden yararlandığını söyledi. Milletvekili Etyemez, "2017 yılında çiftçilerimize 38 milyon 951 bin 772 lira bitkisel üretim desteği, 5 milyon 221 bin 672 lira hayvancılık desteği olmak üzere toplam 44 milyon 173 bin 444 lira destek ödedik. 2018 yılında ise çiftçilerimize 35 milyonun üzerinde destek verdik. 2018 yılının destek ödemeleri hala devam ediyor. 2006-2018 yılları arasında kırsal kalkınma ekonomik yatırım projelerinde 4 projeye 648 bin 514 lira, sulama yatırımlarının desteklenmesi projesinde 49 proje 698 bin 590 lira ve makine ekipman destekleri projesinde 438 çiftçiye 2 milyon 868 bin 410 lira destekleme ödemesi yaptık. 2016-2017-2018 yıllarında genç çiftçi projelerinde 24 proje sahibine, toplamda 720 bin lira ödedik. Bunlar gibi birçok alanda çiftçilerimizi destekliyoruz, bundan sonrada desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler