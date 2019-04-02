AK Parti Konya'dan MHP'ye Teşekkür Ziyareti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanlığına seçilen Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanlığına seçilen Mustafa Kavuş ile birlikte MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek'i ziyaret ederek, yerel seçimlerdeki ortak çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Cumhur İttifakının Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak seçime giren ve Büyükşehirler arasında en yüksek oy oranına ulaşarak seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, MHP ile Konya ve ilçelerinde büyük bir uyum içerisinde hareket ettiklerini belirterek, MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek'e teşekkürlerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek de Türkiye'nin beka sorununa karşı mücadeleyi dile getirdi.

Ziyarette MHP Konya Milletvekili Esin Kara ile MHP İlçe Başkanları da yer aldı. - KONYA

Kaynak: İHA