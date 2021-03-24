AK Parti kongresinde dikkat çeken detay! Berat Albayrak gelmedi ama babası salondaydı

AK Parti kongresinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın olmaması dikkat çekerken, babası Sadık Albayrak'ın salonda bulunması gözlerden kaçmadı. Sadık Albayrak daha önce oğlunun istifası üzerinden konuşulanlara istinaden "Siyaset büyük bir yarış. Koşan bir lider var... Onun ayağına takılan çakıl taşları varsa, temizlemek gerek. Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım. Önemli olan tek gerçek var... Ülkeye hizmet." demişti.

AK Parti 7. Olağan Kongresi, Ankara Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan Ankara Spor Salonu'nda yapılan kongreye geldiğinde salona girmeden önce, bahçede toplanan partililere seslendi.

ALBAYRAK'IN BABASI DA SALONDAYDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasının ardından salona geçti. Erdoğan'ın partililerle birlikte salondaki yerini aldığı anlarda kameraya dikkat çekici bir görüntü takıldı. 8 Kasım 2020'de Instagram hesabından yaptığı açıklamayla Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa ettiğini duyuran ve bu tarihten sonra nerede olduğu merak konusu olan Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'ın da salonda olduğu görüldü.

BERAT ALBAYRAK VE KARDEŞİ KONGREYE KATILMADI

Günlerdir parti yönetiminde yer alacağı konuşulan Berat Albayrak'ın salonda yer almamasıyla birlikte Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak'ın da delege olmasına rağmen kongreye katılmaması dikkat çekti.

"ÖNEMLİ OLAN ÜLKEYE HİZMET" DEMİŞTİ

Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak, daha önce oğlunun görevinden istifa etmesinin ardından "Siyaset büyük bir yarış. Koşan bir lider var... Onun ayağına takılan çakıl taşları varsa, temizlemek gerek. Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım. Önemli olan aynı amaca hizmet... Yerli... Milli... Birlik-beraberlik... Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Spekülasyon çok... Herkes kafasına göre bir şey söylüyor. Her duyduğuna inanma. Efendim aile içi görüş ayrılığı falan... Yok böyle bir ayrılık. İhtilaf, kırgınlık, öfke, alınganlık... Hayır... Olamaz da. Önemli olan tek gerçek var... Ülkeye hizmet. İstifa... Kendi tercihi... İstifanın arkasında duygusallık olmaz" ifadelerini kullanmıştı.