AK Parti kongresinde aday olmayacağını açıklayan Karabıyık ilk kez konuştu
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AK Parti kongresinde aday olmayacağını açıklayan Karabıyık ilk kez konuştu

16.11.2020 12:27 | Son Güncelleme: 16.11.2020 12:31
AK Parti kongresinde aday olmayacağını açıklayan Karabıyık ilk kez konuştu

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, partisinin 7. olağan il kongresi öncesi yaptığı açıklamada, "Yeni seçilecek il başkanının her daim yanında olacağım" dedi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, partisinin 7. olağan il kongresi öncesi yaptığı açıklamada, "Yeni seçilecek il başkanının her daim yanında olacağım" dedi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, genel merkez teşkilat başkanlığı ile yapmış olduğu istişareler neticesi AK Parti Bilecik İl Başkanlığı 7. olağan il kongresinde aday olmama yönünde karar aldığını belirtmesinin ardından bir basın açıklaması yaptı. AK Parti Bilecik İl Başkanlığında yapılan açıklamaya Milletvekili Selim Yağcı, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, kadın ve gençlik kolları başkanları, belediye başkanları, ilçe ve belde başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri ve partililer katıldı.

"Yeni görevlere hazırım"

AK Parti İl Başkanı Karabıyık, kongre sürecine ilişkin yaptığı açıklamada kendisine verilecek her göreve hazır olduğunu belirttiği konuşmasında, "İl başkanımızın belirlenmesi ile ilgili saha ve kamuoyu çalışmaları yapılacak. Teşkilatlarımız ile görüşülerek bir arkadaşımız seçilecek ve kongreye götürecek. Ben yeni seçilecek il başkanının her daim yanında olacağım. Dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde nefer olarak çalışmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı yapacağız. Yeni il başkanımızın neresinde olmamız gerekiyorsa sayın vekilimizle birlikte sonuna kadar destek olacağız" ifadelerini kullandı.

"10'a yakın aday çıkabilir"

Milletvekili Selim yağcı ise 10'ya yakın ismin yeni İl Başkanı olarak aday çıkabileceğini dile getirirken, çıkabilecek her adaya aynı mesafede duracaklarını ve takdirin AK Parti Genel Merkezinde olduğunu aktardı. - BİLECİK

AK Parti kongresinde aday olmayacağını açıklayan Karabıyık ilk kez konuştu
AK Parti kongresinde aday olmayacağını açıklayan Karabıyık ilk kez konuştu
AK Parti kongresinde aday olmayacağını açıklayan Karabıyık ilk kez konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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