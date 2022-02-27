AK Parti Kocaeli Milletvekili Yaman'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

KOCAELİ (AA) - Ak Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman'ın 85 yaşında vefat eden babası Bahri Yaman'ın cenazesi, Dilovası ilçesinde toprağa verildi.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklardan dolayı hayatını kaybeden Yaman için Orhangazi Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Milletvekili Cemil Yaman ve aile yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Bahri Yaman'ın cenazesi, öğle vakti İl Müftüsü Sinan Cihan'ın kıldırdığı namazın ardından ilçedeki merkez mezarlığına defnedildi.

Törene Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, siyasi partilerin temsilcileri ve bazı ilçe belediye başkanları katıldı.